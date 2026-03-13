Разделы

Цифровизация
|

«СберТех» поможет ритейлерам быстрее обновлять данные о товарах в каналах продаж

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» расширяет функциональные возможности своей системы для управления информацией о товарах Platform V Product 360. Решение получило универсальный коннектор для интеграции данных с каналами продаж, поддерживающими взаимодействие посредством Excel-шаблонов. Производителям, дистрибьюторам и ритейлерам такой инструмент помогает решить задачу быстрого обновления товарной информации на сайтах компаний и их партнеров, а также на маркетплейсах, в CRM, ERP и смежных системах. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Добавленный коннектор дает пользователю возможность загрузить в Platform V Product 360 Excel-шаблон канала продаж и сделать в нем разметку. Она соотносит данные из информационной модели продуктового каталога с той или иной характеристикой маркетплейса или интернет-магазина. Это помогает снизить объем ручных операций при обновлении информации и выводе новых товаров на площадки.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

Специалистам по контенту и маркетингу такая функциональность позволит создавать и настраивать интеграцию с каналами продаж в три раза быстрее, а также расширить возможности подключения различных электронных площадок и увеличить охват аудитории продуктовым контентом.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Продавцам приходится работать с большим количеством каналов продаж, у каждого из которых свои форматы получения данных. Решение для управления продуктовым каталогом должно обеспечивать единство, актуальность и синхронизацию товарной информации на всех площадках и таким образом помогать бизнесу выстраивать омниканальное взаимодействие с потребителями контента. Мы добавили в Platform V Product 360 инструмент, который автоматизирует и упрощает это взаимодействие, делает подход к работе с продуктовыми данными более универсальным и позволяет сократить время вывода информации о товарах в каналы продаж».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Искусственный интеллект меняет структуру российских дата-центров

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

От пробных инсталляций к масштабным внедрениям: российские компании перестраивают ИТ-инфраструктуру

Власти обещают субсидировать отечественные комплектующие для БПЛА, если они окажутся дороже импортных

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837