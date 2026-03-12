SimpleOne и казахстанская компания Norsec объявили о партнерстве

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и группа компаний Norsec, ИТ-интегратор из Казахстана, объявили о партнерстве. Norsec включила платформу SimpleOne в свой портфель корпоративных решений для автоматизации сервисных и управленческих процессов на промышленных предприятиях.

Группа компаний Norsec реализует комплексные проекты по цифровизации для производственных предприятий, включая нефтегазовый сектор. Компания осуществляет проекты на всех уровнях технологической инфраструктуры клиента: от уровня промышленной автоматизации и инженерных систем до корпоративных ИТ-платформ и BI-решений (Business Intelligence — бизнес-аналитика).

В 2025 г. Norsec усилила направление корпоративных приложений, чтобы реализовать для клиентов сквозную цифровизацию не только на уровне инфраструктуры и производства, но и на уровне управления бизнес-процессами и корпоративными сервисами. Для формирования целостного портфеля интегратору требовался современный слой ESM- (Enterprise Service Management, управление корпоративными услугами) и BPM-решений (управление бизнес-процессами), позволяющий быстро цифровизировать сервисные процессы в масштабе предприятия без длительных циклов разработки.

Norsec выбрала компанию SimpleOne в качестве партнера, поскольку платформа вендора закрывает задачи Enterprise Service Management и процессной автоматизации на уровне компании, позволяет выстроить единый контур управления сервисами и процессами во всех обслуживающих подразделениях. Кроме того, у платформы есть Low-code- и No-code-инструменты, что важно для ускорения внедрений и масштабирования решения. SimpleOne отвечает ожиданиям клиентов Norsec из промышленности и нефтегазового сектора, где критичны управляемость, прозрачность, работа с SLA и устойчивость процессов.

Дистрибьютором решений SimpleOne в Казахстане выступает компания Itglobal.com (входит в корпорацию ITG).

«Для Norsec развитие направления корпоративных приложений стало стратегическим шагом к формированию полноценного портфеля цифровых решений для наших клиентов в промышленности и нефтегазовом секторе. Платформа SimpleOne органично дополняет наши компетенции, закрывая важный слой ESM и BPM, который позволяет ускорять цифровизацию сервисных и управленческих процессов, повышать прозрачность и управляемость, а также быстрее адаптироваться к изменениям бизнеса. Мы рассматриваем это партнерство как долгосрочное и нацеленное на практическую ценность для рынка Казахстана», — отметил Георгий Пастухов, операционный директор Norsec.

«Партнерство с Norsec открывает для SimpleOne стратегически важный рынок Казахстана, особенно в сегменте промышленных и производственных предприятий. Norsec обладает глубокой экспертизой в цифровизации производства, и теперь наша платформа дополнит портфель партнера решениями для реализации сервисного подхода и автоматизации бизнес-процессов. Вместе мы сможем предложить заказчикам комплексный подход к цифровой трансформации», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Партнерство SimpleOne и Norsec — важный этап в развитии нашего дистрибьюторского портфеля в Казахстане. Мы видим большой потенциал в автоматизации бизнес-процессов в крупном промышленном сегменте. Объединение возможностей платформы SimpleOne с компетенциями Norsec позволит предприятиям региона значительно ускорить цифровую трансформацию и повысить прозрачность управления подразделениями», — отметил Олег Арсеньев, директор по международной дистрибуции Itglobal.com, корпорация ITG.

Партнерство с SimpleOne позволит Norsec выступать единым интегратором для заказчиков, которые хотят получать комплексный результат, а не набор разрозненных внедрений.