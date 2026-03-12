Мужчин, готовых к переезду ради высокооплачиваемой работы, за два года стало меньше

Мужчин, готовых к переезду ради новой работы, за два года стало меньше. SuperJob изучил готовность к релокации экономически активных россиян, в том числе молодых специалистов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый пятый экономически активный россиянин потенциально готов к переезду ради работы с высокой зарплатой (21%). Среди молодежи готовых к релокации меньше — 15%. Мужчины демонстрируют бо́льшую мобильность, чем женщины (26 и 16% соответственно), а среди юношей и девушек до 24 лет готовность к переезду примерно одинакова (16 и 15%).

Географический срез подтверждает: чем дальше регион от западных границ, тем выше доля желающих уехать. Лидером по готовности покинуть регион среди молодежи остается Дальневосточный федеральный округ — здесь готовы к релокации 20% молодых людей. На юге такой настрой у 19% начинающих специалистов, в Сибирском и Приволжском округах — по 18%.

В столице лишь 11% молодых людей рассматривают возможность уехать ради трудоустройства (10% в 2024 г.). В Санкт-Петербурге этот показатель за 2 года чуть вырос (с 12 до 14%), а во всем Северо-Западном округе — с 13 до 14%.

В целом же по стране показатель релокации практически не изменился: в 2024 г. среди россиян 18+ отметку о стремлении переехать в другой город или регион оставили 22%, сейчас — 21%; среди молодежи до 24 лет — 16 и 15% соответственно.

Гендерные различия сохраняются почти во всех федеральных округах: юноши в возрасте 18—24 лет несколько чаще готовы к переезду, чем их сверстницы. Однако разрыв за два года сократился, особенно в ДВФО и СФО. В 2024 г. отметку о готовности к релокации содержали 28% резюме молодых мужчин и 22% резюме девушек на Дальнем Востоке, а сегодня — 21 и 19% соответственно. Из Сибири два года назад за новой работой готовы были уехать 24% юношей и 19% девушек, сейчас — 19 и 17%. Подобные тенденции, хотя и в меньшем масштабе, характерны для Урала и Юга. В тех же регионах сократилась доля готовых к релокации мужчин 18+, в то время как среди женщин изменения в показателях минимальные.

С чем может быть связано снижение готовности к релокации среди мужчин? Разрыв в зарплатах между центром и регионами сокращается, россияне закрепляются на рабочих местах, в течение 2024- 2025 гг. компании привлекли самых мобильных соискателей.

Чем эта ситуация грозит работодателям? В ситуации острой нехватки местных работников набирать персонал из других регионов становится сложнее: людей меньше, они более требовательны к условиям труда, в частности, к уровню вознаграждения, компенсационному пакету, условиям переезда и организации проживания на новом месте.

Регионы исследования: Россия, все округа

Время проведения: март 2026 г.

Объем выборки: 9,2 млн резюме, активных за год.