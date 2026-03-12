Разделы

Бизнес Кадры
|

Мужчин, готовых к переезду ради высокооплачиваемой работы, за два года стало меньше

Мужчин, готовых к переезду ради новой работы, за два года стало меньше. SuperJob изучил готовность к релокации экономически активных россиян, в том числе молодых специалистов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый пятый экономически активный россиянин потенциально готов к переезду ради работы с высокой зарплатой (21%). Среди молодежи готовых к релокации меньше — 15%. Мужчины демонстрируют бо́льшую мобильность, чем женщины (26 и 16% соответственно), а среди юношей и девушек до 24 лет готовность к переезду примерно одинакова (16 и 15%).

Географический срез подтверждает: чем дальше регион от западных границ, тем выше доля желающих уехать. Лидером по готовности покинуть регион среди молодежи остается Дальневосточный федеральный округ — здесь готовы к релокации 20% молодых людей. На юге такой настрой у 19% начинающих специалистов, в Сибирском и Приволжском округах — по 18%.

В столице лишь 11% молодых людей рассматривают возможность уехать ради трудоустройства (10% в 2024 г.). В Санкт-Петербурге этот показатель за 2 года чуть вырос (с 12 до 14%), а во всем Северо-Западном округе — с 13 до 14%.

В целом же по стране показатель релокации практически не изменился: в 2024 г. среди россиян 18+ отметку о стремлении переехать в другой город или регион оставили 22%, сейчас — 21%; среди молодежи до 24 лет — 16 и 15% соответственно.

Гендерные различия сохраняются почти во всех федеральных округах: юноши в возрасте 18—24 лет несколько чаще готовы к переезду, чем их сверстницы. Однако разрыв за два года сократился, особенно в ДВФО и СФО. В 2024 г. отметку о готовности к релокации содержали 28% резюме молодых мужчин и 22% резюме девушек на Дальнем Востоке, а сегодня — 21 и 19% соответственно. Из Сибири два года назад за новой работой готовы были уехать 24% юношей и 19% девушек, сейчас — 19 и 17%. Подобные тенденции, хотя и в меньшем масштабе, характерны для Урала и Юга. В тех же регионах сократилась доля готовых к релокации мужчин 18+, в то время как среди женщин изменения в показателях минимальные.

С чем может быть связано снижение готовности к релокации среди мужчин? Разрыв в зарплатах между центром и регионами сокращается, россияне закрепляются на рабочих местах, в течение 2024- 2025 гг. компании привлекли самых мобильных соискателей.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Чем эта ситуация грозит работодателям? В ситуации острой нехватки местных работников набирать персонал из других регионов становится сложнее: людей меньше, они более требовательны к условиям труда, в частности, к уровню вознаграждения, компенсационному пакету, условиям переезда и организации проживания на новом месте.

***

Регионы исследования: Россия, все округа

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Время проведения: март 2026 г.

Объем выборки: 9,2 млн резюме, активных за год.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL

HeadHunter снизила прибыль из-за макроэкономической ситуации

Искусственный интеллект меняет структуру российских дата-центров

На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837