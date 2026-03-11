Томичи с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

МТС запустила решение, которое помогает людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью собственной технологии синтеза речи. Такая возможность доступна бесплатно во всех регионах присутствия МТС, в том числе, в Томской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Когда абонент получает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый – слабослышащий. Если вызов важный, пользователь может отклонить звонок и перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который отображается на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, озвучиваются синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой текст в свободной форме. Инновационность решения заключается в том, что «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает непосредственно в мобильной сети, во время звонка.

«Мы хотели сделать телефонные звонки удобными и доступными для людей с нарушениями слуха, потому что забота о таких абонентах — это часть системной работы по созданию доступной среды. С помощью технологий искусственного интеллекта мы создали решение, которое помогает снять барьеры в телефонном общении и сделать его более простым и удобным», – сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь долгое время оставалась барьером в общении. Уникальность нового сервиса заключается в том, что в отличии от других доступных решений, «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает прямо в мобильной сети и позволяет общаться с помощью искусственного интеллекта, в основе которого лежит технология распознавания и синтеза речи от МТС.