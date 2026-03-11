«МегаФон» усилил мобильный интернет в Янино-1

Инженеры «МегаФона» расширили покрытие сети в районе новой застройки городского посёлка Янино-1. Теперь скорость мобильного интернета в кварталах достигает 80 Мбит/с. Благодаря новому телком-оборудованию загружать видео, общаться по видео связи и пользоваться цифровыми сервисами стало еще комфортнее.

«МегаФон» запустили в посёлке новые объекты связи в районе улицы Ясная. Оборудование работает сразу в нескольких диапазонах LTE. Такое сочетание позволяет одновременно увеличить скорость мобильного интернета и обеспечить устойчивый сигнал в плотной жилой застройке.

Янино-1 остаётся одним из самых быстрорастущих пригородов Санкт-Петербурга. За последние годы здесь появились десятки новых жилых кварталов, а вместе с ними выросла нагрузка на телеком-инфраструктуру. Усиление сети позволило подготовить её к дальнейшему росту трафика и увеличению числа абонентов.

«Янино активно развивается и становится важной частью петербургской агломерации. Многие жители работают в Петербурге, а проживают в поселке и активно пользуются онлайн-сервисами, видеосвязью и стриминговыми платформами. Поэтому мы заранее усиливаем сеть в районах новой застройки, чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться мобильным интернетом дома, на улице и в дороге», — отметил Денис Трофимчук, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Новые базовые станции также улучшили качество связи вдоль Колтушского шоссе — одной из ключевых магистралей, соединяющих посёлок с Санкт-Петербургом и населёнными пунктами Всеволожского района. Благодаря этому стабильный сигнал доступен не только в жилых кварталах, но и на основных маршрутах передвижения жителей.