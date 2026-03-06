Разделы

МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для татарстанцев

МТС запустила бесплатный интерактивный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». С его помощью татарстанцы всех возрастов могут повысить цифровую грамотность, а также лучше понять цели, логику действий и инструменты мошенников, чтобы не поддаваться на их уловки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Курс состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и др. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала. Курс разработан с учетом экспертизы МТС в области защиты от мошеннических и спам-звонков.

«По данным МТС Защитник, в прошлом году в Татарстане удалось добиться снижения количества мошеннических и спам-звонков на 23% по сравнению с 2024 г. Всего было заблокировано около 70 млн нежелательных вызовов. В случае выявления подозрительного звонка, «Защитник» самостоятельно отвечал на него, вел разговор и сэкономил таким образом жителям региона более 27 лет времени. Несмотря на то, что технологических инструментов защиты становится все больше, слабым звеном в цепочке по-прежнему остается человек, который самостоятельно называет коды или переходит по сомнительным ссылкам. Поэтому каждому из нас, вне зависимости от возраста и статуса, необходимо регулярно освежать знания о правилах поведения в цифровой среде и изучать мошеннические схемы, чтобы сохранять бдительность и не дать себя обмануть», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Курс «Кибербезопасность: гид против мошенников» доступен бесплатно и станет дополнением к существующим просветительским инициативам компании. Ранее МТС, как участник Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках образовательного проекта «Поколения М», запустила видеообучение по кибербезопасности для школьников, а также провела чемпионат цифровой грамотности «Серебряная цифра» для пенсионеров.

