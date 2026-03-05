Разделы

Онлайн-кинотеатр «КИОН» запустил функцию геймификации для пользователей

«КИОН» представляет новую механику геймификации внутри сервиса. Инструмент направлен на повышение пользовательской лояльности и продление жизненного цикла аудитории за счет вовлекающего интерактивного опыта. За выполнение заданий участники получают специальные бонусы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая механика встроена в привычные пользовательские сценарии. Выполняя нативные действия в приложении — просмотр контента, взаимодействие с сервисом и участие в активностях — пользователи получают дополнительные стимулы для вовлечения. За выполнение заданий участникам доступны экосистемные и партнерские подарки, что формирует устойчивую мотивацию возвращаться в сервис.

Например, доступны следующие достижения: «Сериальный новичок» начисляется за просмотр пяти серий и приносит +30 опыта, «Заядлый зритель» — за пять фильмов или десять серий и дает +42 опыта. Есть и тематические награды за просмотр определенных жанров или проектов «КИОН» — «Король комедии» или «Любитель “Резервации”». За просмотры начисляется опыт: он позволяет повышать уровень и открывать новые призы. Все полученные награды сохраняются в разделе «Достижения», а в карточке каждого звания указано, насколько оно редкое. Прогресс обновляется в течение суток.

Алексей Арефьев, директор по управлению продуктовым портфелем «КИОН»: «Мы рассматриваем геймификацию как инструмент системной работы с вовлеченностью и лояльностью аудитории. Для нас важно, чтобы новая механика была органично встроена в привычный пользовательский сценарий и не отвлекала от основного опыта — просмотра контента. Пользователь не выполняет искусственные задания, а получает дополнительные стимулы за естественные действия внутри сервиса. В дальнейшем мы планируем масштабирование функции на другие сервисы экосистемы — «КИОН Строки» и «КИОН Музыка». Наша задача — создать долгосрочную модель мотивации, которая будет поддерживать интерес к нашим сервисам на всех этапах жизненного цикла пользователя».

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

По итогам внедрения геймификация уже демонстрирует значительный эффект. Сервис вовлекает около 30% пользователей, которые с ней сталкиваются. Среди ключевых результатов опции: конверсия в повторные заходы в онлайн-кинотеатр выросла на 40%, а конверсия в осознанный просмотр увеличилась на 30%.

В дальнейшем команда сервиса планирует развивать механику: расширять набор игровых сценариев, увеличивать пул партнерских вознаграждений, персонализировать пользовательский опыт и внедрять функцию в других сервисах кластера — в «КИОН Строки» и «КИОН Музыка».

