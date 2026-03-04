Аналитика «МТС Геоффект»: зумеры потребляют интернет вдвое больше своих родителей

ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью сервиса «МТС Геоэффект» сравнила характер потребления услуг связи в столичном регионе в 2025 г. среди представителей пяти поколений: «бэби-бумеров», Х, Y, Z и «Альфа». Больше всего трафика – в два раза больше, чем их родители – потребляют зумеры. Чаще всех общаются по телефону иксы, а самым популярным брендом у представителей всех поколений стал iPhone. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики сервиса «МТС Геоэффект» определили различия в характере потребления традиционных услуг мобильной связи (голос, SMS и интернет) между представителями различных поколений. Основной тренд – значительное превышение объема интернет-трафика у поколения Z, которые в среднем «качают» почти в два раза больше данных, чем их условные родители. В среднем в месяц на одного зумера приходится около 25,4 Гб интернет-трафика против 13,3 Гб у представителя поколения Х. На втором месте – миллениалы (20,9 Гб), на третьем – совсем юные «Альфа» с 19,2 Гб в месяц.

Чаще всех голосом по телефону общаются иксы: в среднем они за месяц выговаривают около 195 минут - в два раза больше зумеров с 95 минутами в месяц. За иксами следуют миллениалы и бэби-бумеры, которые в среднем проговаривают 180 и 130 минут в месяц соответственно. Самые «молчаливые» – представители поколения «Альфа», которые общаются по телефону всего 55 минут в месяц.

При заметной разнице в потреблении голоса и интернета среди разных поколений одинаково мало востребован сервис SMS – они отправляют в месяц в среднем по три таких сообщения.

Также все поколения объединила приверженность к бренду iPhone. Самыми популярными моделями стали: iPhone 13 («Альфа»), iPhone 15 Pro Max (зумеры и миллениалы) и iPhone 11 (иксы и бэби-бумеры).

Года рождения поколений: бэби-бумеры – 1946-1964 г.г.; X (иксы) – 1965-1979 г.г.; Y (миллениалы) – 1980-1995 г.г.; Z (зумеры) –1996-2010 г.г.; «Альфа» – 2011-2014 г.г.