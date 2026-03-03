Разделы

Виртуализация zVirt получила сертификат о соответствии требованиям для КИИ «Росатома»

Система защищенной виртуализации zVirt разработчика инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft получила заключение о соответствии требованиям uоскорпорации «Росатом» к ПО для объектов критической инфраструктуры. Технологическая независимость решения подтверждена сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации доверенной продукции и процессов «КИИ-СЕРТ». Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

«Наличие сертификата говорит о том, что система zVirt полностью контролируется российским разработчиком, обладает всей необходимой технической поддержкой и соответствует критериям доверия для применения в критических ИТ-контурах. Платформу можно считать доверенными решением, которое обеспечивает устойчивость и независимость инфраструктуры», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Сертификат подтверждает соответствие требованиям приказа госкорпорации «Росатом» от 10 июля 2023 г. №1/1268-П «Об утверждении отраслевых требований к технологической независимости продукции, планируемой к использованию на объектах критической информационной инфраструктуры госкорпорации “Росатом” и ее организаций, в целях их использования при осуществлении закупок».

Система защищенной виртуализации zVirt также одобрена для использования в КИИ ФСТЭК (сертификат №4780 от 19 февраля 2024 г.). Четвертый уровень доверия подтверждает, что сертифицированная редакция платформы может применяться для защиты информации в государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами до 1 класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных до 1 уровня защищенности включительно, в значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно.

