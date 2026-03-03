Разделы

ИТ в банках
|

«Т-Банк» запустил первые в России зеркальные платежные стикеры

«Т-Банк» к Международному женскому дню 8 Марта выпустил первые в России зеркальные платежные стикеры T-Pay для смартфонов. Их можно приклеить на заднюю панель телефона и использовать как полноценное зеркало, которое всегда под рукой. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Уникальные зеркальные стикеры T-Pay сделаны из безопасного и устойчивого к механическому воздействию пластика, поэтому стикер не разобьется и надолго сохранит свой первозданный вид. Специальный материал позволил сделать стикер минимальной толщины, сохранив качественный зеркальный эффект, а также стабильность и скорость срабатывания на терминалах оплаты.

Новые стикеры доступны в трех дизайнах ― в форме тюльпана, сердца и ромашки. В дальнейшем будут доступны и другие дизайны.

Зеркальными стикерами можно платить везде, где есть терминал (на кассе в магазине, в кафе, в ресторанах, в метро), и снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактный способ авторизации ― для этого необходимо установить ПИН-код.

Никита Буклиш, директор по продукту T-Pay: «Стикеры уже давно стали не просто средством платежа, но и аксессуаром для самовыражения. Мы опросили женщин и поняли, что в стикер можно добавить новую функцию, которой раньше у него было. Поэтому мы выпустили первый зеркальный стикер к 8 Марта. Теперь можно не только оставить дома кошелек и кардхолдер со скидочными картами, но и зеркальце, взяв с собой только телефон с наклеенным на него стикером».

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

Оформить зеркальный платежный стикер можно для кредитной карты «Платинум» ― бесплатно для новых клиентов, для действующих клиентов стикер будет стоить 890 руб.

Стикер — это дополнительная карта, поэтому для его приобретения необходимо предварительно оформить карту «Т-Банка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще