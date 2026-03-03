Разделы

Материалы «Лаборатории Касперского» о цифровой безопасности появились в библиотеке МЭШ

Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась онлайн-материалами по основам информационной безопасности, разработанными специалистами «Лаборатории Касперского». Они охватывают широкий круг тем — от базовых понятий о защите личных данных до практических навыков распознавания онлайн-мошенничества. Обучающие материалы будут полезны как детям, так и их родителям и педагогам. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Онлайн-курс по кибергигиене поможет разобраться в том, как безопасно пользоваться интернетом, гаджетами и различными сервисами, в частности мессенджерами, соцсетями и интернет-магазинами, а также узнать, как действовать в нестандартных ситуациях в сети — например, если вы столкнулись с онлайн-мошенничеством. Методические материалы к курсу позволят учителям проводить интерактивные уроки и создавать для школьников увлекательные домашние задания.

Интерактивный сериал «Мама, я буду блогером» рассказывает о правилах безопасного общения в соцсетях, в том числе о конфиденциальности в сети и рисках овершеринга, а исследование «Взрослые и дети в интернете» знакомит с актуальными данными о цифровых привычках детей и роли взрослых в вопросах информационной безопасности. Кроме того, в библиотеке МЭШ теперь доступны две книги — «Мидори Кума и необычная гонка», которая в игровой форме знакомит детей с основами безопасного поведения в сети, и «Азбука кибербезопасности», которая объясняет базовые цифровые понятия и учит избегать ловушек онлайн-мошенников.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

«"Лаборатория Касперского" много лет активно занимается просвещением в области кибербезопасности, в том числе работает со школами и вузами, — наши специалисты накопили обширный опыт в этой сфере. Мы всегда готовы делиться знаниями с подрастающим поколением и рады, что наши обучающие материалы теперь собраны на единой платформе МЭШ. Отмечу, что они предназначены не только для учебного процесса. С их помощью родители могут расширить собственные знания об информационной безопасности. Вся информация доступна не только московским семьям и учителям: курс, сериал, книги, аналитические данные размещены и на ресурсах нашей компании», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Формирование цифровых навыков у школьников сегодня становится одной из важнейших задач образовательной системы. В современном мире детям необходимо не просто уверенно пользоваться технологиями, но и понимать, как защитить свои личные данные и противостоять киберугрозам. Чтобы дать учащимся самые актуальные знания, мы постоянно расширяем коллекцию образовательных материалов Библиотеки МЭШ. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Московской электронной школы с ведущими ИТ-компаниями и разработчиками контента. Новые интерактивные форматы от "Лаборатории Касперского" — от курсов до книг и сериалов — помогут детям, их родителям и учителям освоить важнейшие правила кибергигиены в увлекательной и доступной форме», — сказал Евгений Комаренко, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, руководитель по цифровизации Комплекса социального развития Москвы.

