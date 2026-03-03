Более полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мах

Более полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мах. Закрыть больничный лист можно без посещения медицинского учреждения — во время онлайн-консультации с врачом в национальном мессенджере. Пользователь получит уведомление о готовности документа в чат-боте «Госуслуги» в МАХ. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Найти сервис медицинских услуг можно в поиске мессенджера — официальные чат-боты имеют галочку верификации. Для первого использования необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных и авторизоваться на «Госуслугах».

Ранее 86 регионов России при поддержке Минздрава России запустили сервисы записи на прием в Мах. В феврале более четырех миллионов россиян с помощью мессенджера записались на консультацию к врачу, перенесли дату приема и отменили визит.

Наиболее активно сервис использовали жители Московской области — «Цифровой помощник Денис», Санкт-Петербурга — «Служба 122 СПб», Татарстана — «Госуслуги» Республики Татарстан.