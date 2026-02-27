Умный город для человека и бизнеса: развитие столичной ОЭЗ закладывает фундамент эффективной среды для биотехнологических производств

Сформированные на территории ОЭЗ «Технополис Москва» условия и инфраструктура служат катализатором создания в столице новых биопроизводств. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Степан Коваленко.

«Особая экономическая зона “Технополис Москва“ — флагман столичной промышленной инфраструктуры, объединяющий более 240 компаний. Мы планомерно развиваем ОЭЗ по кластерному принципу, создавая готовую современную среду для бизнеса — от лабораторий до производственных цехов, что дает городу дополнительные возможности для масштабирования производственных мощностей биотехнологий и подготовки кадров в этой отрасли. Резиденты получают масштабный пакет налоговых льгот и других преференций, что позволяет им направлять сэкономленные средства на разработку новых технологий и расширение мощностей», — сказал Степан Коваленко.

Он добавил, что сегодня на десяти площадках ОЭЗ сосредоточены инновационные производства полного цикла: от микроэлектроники и фотоники до биотехнологических лекарств и электротранспорта.

Например, в «Алабушево» формируется крупнейший на территории страны фармацевтический кластер. К нему присоединились ведущие компании, которые благодаря поддержке города вкладывают средства в новые биотехнологические направления.

В ОЭЗ «Технополис Москва» продолжается формирование кластера по производству систем накопления энергии, на базе которого будет налажен выпуск литийионных аккумуляторов. Новый кластер обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка городского и коммерческого электротранспорта.

Лидирующие позиции Москвы по уровню развития инфраструктуры, особенно для отрасли электромобилестроения, отметил Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом».

«На территории Москвы реализуем уникальный проект строительства гигафабрики, который заканчиваем в этом году. Она будет производить накопители энергии на четыре гигаватта в год — их хватит примерно для 50 тыс. электромобилей ежегодно. Это суперсовременная фабрика с высокой степенью роботизации. Москва не просто выделила землю и обеспечила инфраструктуру, столица взяла на себя расходы на строительство. Далее мы будем арендовать это здание и разместим в нем оборудование, будем производить все необходимые накопители для электромобилей и стационарных систем. Это пример очень хорошего партнерства», — сказал Кирилл Комаров.