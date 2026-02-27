Разделы

«МегаФон» расширяет сеть домашнего интернета в Коми

«МегаФон» объявил об укреплении партнерства с «Ростелекомом» в рамках модели FVNO в Коми. Благодаря реализации совместного проекта проводной интернет стал доступен в 180 тыс. квартир на территории всей республики.

Новой услугой можно воспользоваться в городах Сыктывкар, Ухта, Усинск, Воркута, Сосногорск, Печора, Емва, Инта, Микунь и других населенных пунктах региона: проектом охвачено более 2800 домов. Теперь текущие и новые абоненты «МегаФона» смогут подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к онлайн кинотеатрам и ТВ.

Новая услуга стала доступна в результате расширения FVNO модели (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи»), реализованной «МегаФоном» на инфраструктуре «Ростелекома». В рамках этой модели «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета, а «МегаФон» — свой набор услуг и поддержку абонентов.

«Заботясь о наших клиентах, мы постоянно расширяем линейку услуг «МегаФона». Теперь не только мобильный, но и проводной интернет доступны огромному числу жителей нашего региона. Платить за связь станет удобнее, ведь все платежи, в том числе за домашний интернет и телевидение, можно осуществлять с одного счета», — сказал Александр Канев, директор «МегаФона» в Республике Коми.

Другие материалы рубрики

