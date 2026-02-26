Разделы

«Спикател» прогнозирует подорожание облачных услуг в 2026 году

Компания «Спикател» прогнозирует рост стоимости облачных услуг в России к концу 2026 г. на 30%. Причина — дефицит мощностей, связанный с ажиотажным спросом со стороны крупных разработчиков ИИ-проектов для своих дата-центров. Об этом CNews сообщили представители «Спикател».

«Например, осенью прошлого года Open AI заключила контракты на выкуп до 40% всех производимых вычислительных мощностей в мире, — сказал продуктовый директор «Спикатела» Сергей Самоукин. — В результате закупочная стоимость сервера, к примеру, в Китае, выросла с ноября как минимум на 50-100%, а в ряде случаев — в 2,5-3 раза».

В «Спикател» уверены, что последствиями этих процессов для облачного рынка станут, во-первых, рост спроса на аренду облаков, во-вторых, рост цен на нее.

Облачные провайдеры, как правило, имеют запас мощностей для быстрого обеспечения потребностей новых клиентов, но данная тенденция с наибольшей долей вероятности имеет долгосрочный характер.

Сейчас рынок облачных услуг находится в переломной точке, когда ценообразование очень хаотично и зависит от факторов, которые меняются каждый день.

цифровизация

По словам Сергея Самоукина, толкающими вверх цены станут следующие факторы: дефицит вычислительных мощностей на глобальном рынке, который, в свою очередь, зависит от темпов развития крупных ИИ-проектов и возможностей наращивания производства мощностей; изменения налогового законодательства; рост стоимости электроэнергии, что в целом удорожает ведение бизнеса.

В то же время сдерживать рост цен будет ценовая конкуренция между облачными провайдерами, а также отказ компаний от расширения бизнеса (а значит, снижение спроса на аренду инфраструктуры) из-за общего роста издержек.

