GPU-инфраструктура Itglobal.com ускорила 3D-визуализацию архитектурной студии в 8 раз

Компания Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) предоставила GPU-инфраструктуру для автоматизации 3D-визуализации интерьеров крупной архитектурной студии премиального сегмента. Решение на базе ускорителей Nvidia A100 позволило внедрить технологию Neural Radiance Fields (NeRF) и сократить время подготовки предварительных фотореалистичных визуализаций для первого контакта с заказчиком с нескольких рабочих дней до рабочих часов и существенно увеличить пропускную способность студии.

Клиент Itglobal.com — архитектурная студия специализируется на создании дизайн-проектов и интерьерных решений. До внедрения автоматизации 3D-визуализация каждого проекта создавалась вручную и занимала от двух до трех рабочих дней. Этот срок требовался только для подготовки предварительного макета к первой презентации заказчику; после получения обратной связи команда приступала к доработке и созданию финального решения.

Очереди на рендеринг замедляли согласование и, по оценке клиента, приводили к потере до 40% потенциальных заказов. Дополнительную нагрузку формировала высокая стоимость работы 3D-дизайнеров, при этом итоговое качество визуализации зависело от опыта конкретного специалиста. В этих условиях компании потребовалось решение, способное сократить сроки и стандартизировать процесс без снижения качества.

Itglobal.com развернул GPU Cloud на базе двух ускорителей Nvidia A100 80GB. Конфигурация выбрана с учетом особенностей NeRF-моделей, работающих с большими массивами визуальных данных и предъявляющих повышенные требования к объему и пропускной способности видеопамяти. Инфраструктура обеспечила обучение моделей и рендеринг без простоев, а также возможность масштабирования вычислительных ресурсов при росте числа проектов.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

В результате время создания одной визуализации сократилось с 2–3 дней до двух часов, что обеспечило ускорение в 8 раз. Пропускная способность студии в части подготовки предварительных макетов выросла на 280%, а количество проектов, обрабатываемых одним дизайнером, выросло более чем в три раза без снижения качества. Стандартизация процесса снизила зависимость результата от индивидуального опыта специалистов и позволила масштабировать объем работ без расширения команды.

«Для задач NeRF-визуализации недостаточно просто «мощного облака» — здесь критически важен объем и пропускная способность видеопамяти. Мы спроектировали GPU-инфраструктуру специально под специфику клиента: длительные нагрузки и огромные массивы данных. Выбор Nvidia A100 с 80 ГБ HBM-памяти позволил исключить простои, которые критичны для обучения таких моделей. В итоге на базе наших ресурсов студия получила не просто вычислительные блоки, а стабильный конвейер, который выдает результат в 8 раз быстрее и легко масштабируется под новые задачи», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

