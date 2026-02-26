Ежедневная аудитория робота Макса выросла на полмиллиона

Робот Макс — цифровой ассистент Госуслуг. Он помогает найти и получить услуги на портале, отвечает на сопутствующие вопросы. Каждый день к нему обращаются 1,8 млн человек — это на 500 тыс. больше, чем в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сколько было консультаций

Почти 1,5 млрд — в 2025 г., более 3,6 млрд — за все время.

Что чаще всего ищут

Запись на прием к врачу, единое пособие на детей и беременных женщин, выписку из электронной трудовой книжки, самозапрет на кредиты и займы, выписку из индивидуального лицевого счета СФР.

Робот Макс не просто отвечает на вопросы — он может вести естественный диалог и анализировать сложные запросы, помнит, о чем вы говорили раньше, и помогает получать услуги прямо в чате — сейчас уже более 30 услуг можно получить в режиме диалога. Это делает обращение за услугами более комфортным и помогает экономить время.