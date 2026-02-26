«Битрикс24»: бизнес сфокусировался на удержании и развитии текущих клиентов

Аналитики «Битрикс24» изучили приложения, которые пользователи подписки «BitrixGPT + Маркетплейс», каталога приложений для расширения возможностей онлайн-сервиса, устанавливали больше всего. Статистика показывает, что у бизнеса на всех тарифах востребованы решения для работы в мессенджерах и телефонии. Такие инструменты помогают управлять продажами в CRM, не терять клиентов и автоматизировать рутину. Бизнесу важны систематическая работа с клиентской базой и удержание постоянных покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Из важных различий — использование конструкторов интеграций и расширений для CRM, систем аналитики, рекламных кабинетов и маркетплейсов. Чем «старше» тариф у компании, тем чаще она использует такие решения.

Аналогичный тренд наблюдается в сфере решений для аналитики. Бизнес на тарифах «Базовый» и «Стандартный» использует классические инструменты веб-аналитики для анализа поведения пользователей на сайте и оценке эффективности интернет-ресурсов. Чем больше компания, тем чаще используются решения для сквозной аналитики, которые отслеживают полный путь клиента: от первого взаимодействия с рекламным сообщением до сделки.

Компании на более продвинутых тарифах чаще инвестируют в аналитику, чтобы лучше отслеживать отдачу от вложений и искать новые возможности для роста. Малый бизнес предпочитает базовые инструменты из-за ограниченных бюджетов, нехватки данных, а также неготовности инвестировать.

Из всех ИИ-инструментов компании на «младших» тарифах чаще всего используют нейросети в CRM. BitrixGPT автоматически заполняет поля сделок, анализирует менеджерские звонки, ищет клиентов для повторных продаж и создает скрипты продаж. Такие показатели связаны с высоким использованием «Битрикс24» для автоматизации продаж у МСБ.

Бизнес на «старших» тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз» чаще всего использует ИИ для генерации текстов и идей, постановки задач и анализа коммуникаций между сотрудниками — BitrixGPT расшифровывает видеозвонки, делает саммари и протокол встречи, фиксирует договоренности, задачи и ответственных.

«Общий фокус у всех сегментов бизнеса схож — максимальная отдача от текущей клиентской базы. Привлечение новых клиентов дорожает, и это особенно чувствительно для МСБ. Мы видим сдвиг в сторону удержания, повторных продаж и повышения операционной эффективности Есть разница в глубине и горизонте аналитических решений. МСБ, как правило, использует решения для операционного контроля: срезы по воронке, оценки эффективности менеджеров, состоянию продаж. Более сложные решения для долгосрочного анализа и сквозной аналитики чаще востребованы у компаний на старших тарифах, где больше данных и выше готовность инвестировать в аналитику», — сказал Сергей Востриков, руководитель направления «Маркетплейс и интеграции» «Битрикс24».