«Грависофт» и «Системный софт» заключили партнерское соглашение

Компания «Грависофт» и системный интегратор «Системный софт» объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на продвижение, распространение и внедрение taskITnow у корпоративных заказчиков.

Соглашение определяет формат использования taskITnow в работе с компаниями среднего и крупного бизнеса. Решение применяется в корпоративных ИТ-средах с учетом требований к информационной безопасности и архитектуре развертывания.

taskITnow — система управления проектами, задачами и знаниями для корпоративного использования. Платформа спроектирована так, чтобы любые рабочие процессы настраивались под конкретные задачи компании и выполнялись быстро, с минимальным количеством действий.

В рамках партнерского соглашения «Системный софт» будет поставлять решение taskITnow, оказывать услуги по внедрению, адаптации решения под процессы заказчиков, а также обеспечивать консультационную и техническую поддержку на всех этапах эксплуатации.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
«Развитие партнерской сети — важная часть стратегии «Грависофт». Для нас важно работать с интеграторами, которые обладают опытом внедрения корпоративных ИТ-систем и понимают требования крупных заказчиков. Сотрудничество с «Системным софтом» позволяет выстраивать предсказуемые сценарии внедрения taskITnow и масштабировать использование решения в корпоративной среде», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор «Грависофт».

«Мы рады включить в свой портфель современный продукт taskITnow от вендора «Грависофт». Этот таск-трекер с интуитивным интерфейсом, глубокими возможностями настройки и хранением данных на российских серверах органично дополнит нашу линейку решений для управления проектами. Уверены, что наши заказчики по достоинству оценят его функциональность и современный подход, который позволит им решать сложные задачи с максимальной эффективностью», — отметила Татьяна Литвинова, руководитель направления BPM в компании «Системный софт».

