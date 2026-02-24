Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Цветы против книг: самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта

Аналитики «Авито» узнали, какие подарки на Международный женский день россияне лучшими и худшими. Оказалось, что самые уместные подарки по их мнению — цветы, украшения и косметика, а вот книги и бытовую технику лучше не дарить. При этом к подаркам из ресейла большинство россиян относится положительно. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Самым удачным вариантом подарка на 8 Марта мужчины и женщины единогласно считают цветы — 47% опрошенных уверены, что именно их стоит дарить на такой праздник. Также в тройке лидеров — ювелирные украшения и бижутерия (41%), косметика и парфюмерия (34%). Далее мужчины отмечали деньги (25%) и подарочный сертификат в СПА или салон красоты (22%). У женщин — сначала СПА (36%), а потом деньги (31%), но при этом они выбирали эти варианты ответов чаще.

Также мнения разошлись относительно гаджетов: женщины отмечали их в качестве удачного подарка реже (18%), чем мужчины (20%). При этом сильный пол недооценил такие варианты, как билеты в театр или на концерт, товары для домашнего уюта и подарки для хобби и творчества — женщины выбирали их чаще.

Примечательно, что молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп считает хорошим подарком на 8 Марта шоколад и конфеты (25%), что-то из одежды или аксессуаров (24%) и книги (12%).

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

При этом по мнению большинства опрошенных, дарить книги все же не стоит — их чаще всего отмечали в качестве неудачного подарка на такой праздник и мужчины, и женщины (32%). На втором месте в этом рейтинге — бытовая техника для дома (21%), а тройку лидеров замыкают спортивные товары или абонемент в фитнес-клуб (17%) — от выбора таких презентов лучше воздержаться. При этом четверть женщин (26%) считают, что все подарки хороши, и главное — внимание. Однако мужчины с таким видением соглашаются реже (18%).

При этом 9 из 10 россиян считают нормальным подарить что-то брендовое и дорогое, но купленное «с рук» в хорошем состоянии. Из них 20% отмечают, что это не только выгодно, но и удобно — не нужно ехать в бутик, можно проще получить брендовую вещь. А еще 15% добавляют, что это отличный способ найти по-настоящему редкую и уникальную вещь, которую сложно достать в обычном магазине.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще