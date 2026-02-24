Разделы

Исследование «Экомобайла»: в половине семей мужчина больше не «главный по технике»

Пока в преддверии гендерных праздников в магазинах снова делят подарки на «для него» и «для нее», в реальной жизни роли уже давно распределяются иначе. Агрегатор услуг мобильной связи в России «Экомобайл» изучил мнение россиян о распределении «технических» ролей в семье и выяснил: сегодня смартфоны чинят и настраивают не по гендерному принципу, а по уровню компетенций, и довольно часто — вообще не дома. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайла».

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс Взгляд» в феврале 2026 г., в опросе приняли участие 1000 респондентов (мужчины и женщины старше 18 лет, проживающие на территории России).

Мужчина больше не главный по технике

На вопрос, кто в семье обычно является специалистом по смартфонам, 28% респондентов ответили, что чаще мужчина, а 23% — что женщина. Разница минимальна и явно не подтверждает устаревший стереотип о «мужской территории» в технике. Кроме того, 21% признались, что за цифровой помощью обращаются к детям — поколение, выросшее со смартфоном в руках, все чаще становится главным консультантом для родителей. Еще 12% сообщили, что каждый в семье разбирается со своим устройством самостоятельно, 8% ориентируются исключительно на то, кто лучше понимает конкретную задачу независимо от пола, и столько же сразу идут к профессионалам.

Иными словами, почти половина семей не закрепляет роль «технического специалиста» за кем-то по гендерному принципу — решения принимаются исходя из удобства, навыков и здравого смысла.

При этом главным фактором, влияющим на то, кто в семье занимается ремонтом, респонденты назвали реальные знания и опыт человека: так ответили 45%. Для 26% важны удобство и наличие времени, а 21% отмечают желание помочь близкому. Лишь 13% связывают это с традиционными представлениями об обязанностях, а 10% — с физическими требованиями конкретной задачи*. Таким образом, в большинстве семей решение принимается прагматично — по принципу «кто справится лучше и быстрее».

Россияне идут к профессионалам

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Если говорить о конкретных задачах, картина становится еще показательнее. Среди проблем, с которыми опрошенные готовы обратиться к кому-то из членов семьи, ответы распределились почти равномерно: 22% респондентов обратятся за помощью, если нужно заменить экран или батарею 21% — установить ОС и восстановить данные. Реже просят помочь с выбором и подключением тарифа (19%), настройкой eSIM или SIM-карты (17%) и синхронизацией устройств (16%). Однако самый популярный ответ в этой группе — практически треть респондентов, 32% — «по всем вопросам иду к профессионалам»*.

В целом отношение к ремонту техники четко демонстрирует сдвиг в установках: 25% респондентов уверенно заявили, что гендер здесь ни при чем. Еще 26% ответили, что все решают желание и интерес. Для 11% важно лишь, чтобы задача была качественно выполнена — независимо от того, кто ее решает. В то же время только 14% признают, что в их семье сохраняется четкое распределение ролей, а 24% предпочитают доверять такие задачи исключительно профессионалам.

*Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа

