Разделы

Бизнес-приложения
|

«Экзон» выходит за рамки стройки: продукт запустил новое направление «Процессы»

Платформа для управления строительством «Экзон» запустила новое направление «Процессы». Оно позволяет автоматизировать нетиповые сценарии согласования документов и рабочие взаимодействия внутри компании, даже выходящие за рамки строительных проектов, и тем самым создает единое цифровое пространство для всех внутренних операций организации. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Ядром нового направления стала возможность согласовывать и подписывать с использованием электронной подписи (ЭП) любые документы, в том числе не относящиеся к строительным проектам, наделяя их полной юридической значимостью. Под каждый такой процесс можно настроить гибкий маршрут, если у компании существуют внутренние регламенты. Система позволяет быстро пересматривать цепочку согласующих, заменять ответственных, обеспечивать непрерывность операций и экономить время за счет автоматизации операций. В текущей версии реализован линейный порядок согласования, но в ближайшем обновлении появится и параллельный вариант — он уже проходит тестирование совместно с направлением «Актирование».

Если же у организации нет отлаженных внутренних процессов, администратор может создать шаблон согласования, самостоятельно определяя порядок передачи документа, ответственных лиц и их действия. Это позволяет избежать хаоса ручных пересылок, потери документов и срыва сроков согласования. Благодаря шаблонам сотрудникам больше не нужно тратить время на поиск следующего согласующего или выяснение порядка действий. Например, если специалист из московского филиала должен передать документацию коллеге из другого города, а тот ушел в отпуск и не сообщил о замещающем его лице, — не придется искать контакты и подробно объяснять, что это за документ и кому его нужно передать далее. Система автоматически направит информацию по заданному маршруту нужному лицу, что сэкономит время и позволит сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах.

Кроме того, направление «Процессы» позволяет централизованно управлять заявками — отслеживать их постановку в адрес различных служб: АХО, технической поддержки, отдела логистики и МТО и других. Например, новый сотрудник может создать заявку на выдачу ноутбука, и она пройдет весь путь согласования до финального статуса «Успешное выполнение». В будущем к выполненным задачам можно будет прикреплять подтверждение в виде фото или файлов. Раньше для таких процессов требовались отдельные системы и пересылка документов по почте или внутрикорпоративном портале. Теперь они инициируются, согласуются и фиксируются в «Экзон» без переключения между окнами. Это особенно удобно в условиях проектного лицензирования платформы, где количество пользователей не ограничено.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

Отдельный инструмент в «Процессах» направлен на работу с поручениями. Их постановка доступна любому пользователю по умолчанию. Инструмент полезен для контроля прогресса по любым задачам: от создания отчетов до еженедельной работы с корреспонденцией. Он также идеально подходит для фиксации и отслеживания решений, принятых на совещаниях.

«Запуск направления "Процессы" — это наш ответ на запрос рынка о цифровой зрелости. Мы движемся от управления стройкой к управлению всей компанией-заказчиком, — сказал Андрей Мотунов, руководитель направления «Процессы». — Теперь компания может работать в режиме единого окна, вовлекая в цифровой контур даже тех сотрудников, которые не задействованы напрямую в строительстве: юристов, HR, административный отдел. Это устраняет информационный разрыв между стройкой и офисом, сокращает рутину и минимизирует операционные риски. Наша цель — создать целостную экосистему для бизнеса. В планах — глубокая интеграция "Процессов" со всеми модулями "Экзон"».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Национализирован создатель российской системы бронирования авиабилетов

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

«Софтлайн» нарастил финансовые показатели и удвоил уровень задолженности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще