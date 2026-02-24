«Экзон» выходит за рамки стройки: продукт запустил новое направление «Процессы»

Платформа для управления строительством «Экзон» запустила новое направление «Процессы». Оно позволяет автоматизировать нетиповые сценарии согласования документов и рабочие взаимодействия внутри компании, даже выходящие за рамки строительных проектов, и тем самым создает единое цифровое пространство для всех внутренних операций организации. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Ядром нового направления стала возможность согласовывать и подписывать с использованием электронной подписи (ЭП) любые документы, в том числе не относящиеся к строительным проектам, наделяя их полной юридической значимостью. Под каждый такой процесс можно настроить гибкий маршрут, если у компании существуют внутренние регламенты. Система позволяет быстро пересматривать цепочку согласующих, заменять ответственных, обеспечивать непрерывность операций и экономить время за счет автоматизации операций. В текущей версии реализован линейный порядок согласования, но в ближайшем обновлении появится и параллельный вариант — он уже проходит тестирование совместно с направлением «Актирование».

Если же у организации нет отлаженных внутренних процессов, администратор может создать шаблон согласования, самостоятельно определяя порядок передачи документа, ответственных лиц и их действия. Это позволяет избежать хаоса ручных пересылок, потери документов и срыва сроков согласования. Благодаря шаблонам сотрудникам больше не нужно тратить время на поиск следующего согласующего или выяснение порядка действий. Например, если специалист из московского филиала должен передать документацию коллеге из другого города, а тот ушел в отпуск и не сообщил о замещающем его лице, — не придется искать контакты и подробно объяснять, что это за документ и кому его нужно передать далее. Система автоматически направит информацию по заданному маршруту нужному лицу, что сэкономит время и позволит сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах.

Кроме того, направление «Процессы» позволяет централизованно управлять заявками — отслеживать их постановку в адрес различных служб: АХО, технической поддержки, отдела логистики и МТО и других. Например, новый сотрудник может создать заявку на выдачу ноутбука, и она пройдет весь путь согласования до финального статуса «Успешное выполнение». В будущем к выполненным задачам можно будет прикреплять подтверждение в виде фото или файлов. Раньше для таких процессов требовались отдельные системы и пересылка документов по почте или внутрикорпоративном портале. Теперь они инициируются, согласуются и фиксируются в «Экзон» без переключения между окнами. Это особенно удобно в условиях проектного лицензирования платформы, где количество пользователей не ограничено.

Отдельный инструмент в «Процессах» направлен на работу с поручениями. Их постановка доступна любому пользователю по умолчанию. Инструмент полезен для контроля прогресса по любым задачам: от создания отчетов до еженедельной работы с корреспонденцией. Он также идеально подходит для фиксации и отслеживания решений, принятых на совещаниях.

«Запуск направления "Процессы" — это наш ответ на запрос рынка о цифровой зрелости. Мы движемся от управления стройкой к управлению всей компанией-заказчиком, — сказал Андрей Мотунов, руководитель направления «Процессы». — Теперь компания может работать в режиме единого окна, вовлекая в цифровой контур даже тех сотрудников, которые не задействованы напрямую в строительстве: юристов, HR, административный отдел. Это устраняет информационный разрыв между стройкой и офисом, сокращает рутину и минимизирует операционные риски. Наша цель — создать целостную экосистему для бизнеса. В планах — глубокая интеграция "Процессов" со всеми модулями "Экзон"».