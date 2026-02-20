Разделы

Аналитика МТС: около четверти смартфонов в России покупают в паре с зарядным устройством

МТС проанализировала, какие гаджеты и аксессуары россияне покупают со смартфонами. По итогам 2025 г. 82% покупок совершались вместе с дополнительными устройствами, чаще всего – с адаптерами питания, зарядными кабелями и пауэрбанками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество дополнительных покупок к смартфону выросло на 26% по сравнению с 2024 г. Такой рост связан с тем, что россияне стали бережнее относиться к своему времени и не откладывать покупки для повторного посещения салонов.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Эксперты МТС отмечают повышенный интерес к адаптерам с поддержкой быстрой зарядки. Потребители чаще покупают дополнительные блоки питания, чтобы сократить время зарядки смартфона и иметь запасное устройство дома или в офисе. Всего на зарядные устройства приходится 23% от всех дополнительных покупок. В частности, адаптеры питания и кабели занимают 12% продаж, еще 11% — пауэрбанки. В большинстве случаев их покупают к смартфонам Apple, Samsung и Huawei.

Также в топ дополнительных покупок входят наушники (8%) и аксессуары для защиты устройства, такие как чехлы и защитные стекла (6%). Среди дополнительных сервисов клиенты выбирают страхование смартфона.

