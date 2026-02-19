Разделы

«Элар» разработал российский визуализатор для брайлевских фондов

Корпорация «Элар» осуществила поставку специально доработанной версии программно-аппаратного комплекса «ЭларСкан» А3-Н — модификации, созданной под задачи оцифровки документов, напечатанных шрифтом Брайля, в Государственную специализированную центральную библиотеку для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга. Комплекс обеспечивает визуализацию брайлевских изданий в качестве, пригодном для последующей цифровой обработки. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Нестандартная задача — специализированное решение

Оцифровка брайлевских изданий представляет принципиально иную задачу по сравнению со стандартным библиотечным сканированием. Рельефно-точечный шрифт требует особых условий съемки: стандартная конфигурация планетарного сканера не позволяет корректно передать тактильную структуру знаков, необходимую для последующей обработки. Для выполнения этого проекта корпорация «Элар» разработала специальную модификацию «ЭларСкан» А3-Н, дополнив комплекс модулем регулируемой подсветки и настроив оптимальные режимы съемки под характеристики брайлевских изданий, как односторонней, так и двусторонней печати.

Почему стандартный сканер не справится

Брайлевские книги — это крупноформатные издания на плотной специальной бумаге, весом свыше килограмма. Одна обычная книга в переводе на Брайль может превращаться в многотомное издание. При этом рельефно-точечный шрифт при двусторонней печати создает «просвечивание» точек с обратной стороны страницы, и стандартная подсветка сканера не позволяет корректно разделить знаки лицевой и оборотной стороны.

Для решения этой задачи специалисты «Элар» дополнили комплекс модулем регулируемой подсветки с верхней стороны документа и настроили оптимальные режимы съемки под характеристики брайлевских изданий. Бесконтактный режим работы исключает нагрузку на переплет и страницы, что особенно важно при работе с ветхими и поврежденными фондами.

Социальная значимость проекта

Государственная специализированная центральная библиотека для слепых и слабовидящих обеспечивает доступ к знаниям и культуре для людей с нарушениями зрения. Перевод брайлевских фондов в цифровой формат позволяет сохранить оригиналы и расширить возможности работы с коллекцией в современных форматах, а также обеспечить репринты на специализированных брайлевских принтерах.

Цифровизация

Сканеры линейки «ЭларСкан» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает соответствие требованиям технологического суверенитета и информационной безопасности.

Разработка специализированных модификаций под задачи конкретного заказчика — устойчивая практика корпорации «Элар». Так, для музея-усадьбы «Архангельское» компания спроектировала крупнейший в мире планетарный сканер, способный оцифровывать театральные декорации размером до 7×15 метров с разрешением 110 мегапикселей на кадр. Визуализатор для брайлевских фондов продолжает практику разработки решений для задач, не имеющих стандартных аналогов.

