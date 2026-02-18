Разделы

Безопасность
|

С помощью УЦ «Контура» выпущено больше 20 млн сертификатов ЭП

С помощью удостоверяющего центра «Контура» выпущено больше 20 млн сертификатов ЭП. Об этом CNews сообщил представитель «Контура».

В их число вошли неквалифицированные и квалифицированные сертификаты, которые УЦ выдал за 22 года работы.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

В состав Удостоверяющего центра «Контура» входят УЦ ПФ «СКБ Контур» и «Сертум-Про», которые непрерывно аккредитуются по требованиям 63-ФЗ с 2012 года. В прошлом году к ним присоединился «Контур.Банк», который также получил статус аккредитованного удостоверяющего центра.

Дмитрий Покрышкин, руководитель удостоверяющего центра «Контура», сказал: «Удостоверяющий центр Контура много лет входит в число ведущих коммерческих УЦ России. В 2025 с его помощью выпустили около 900 тыс. сертификатов КЭП физлиц. Мы активно развиваем сервисы, которые помогают упростить бизнес-процессы, связанные с работой электронной подписи. Например, в 2025 г. запустили личный кабинет юридического лица, который помогает контролировать сроки действия сертификатов и МЧД. Также продолжаем совершенствовать сервисы, которые помогают выдавать машиночитаемые доверенности. С их помощью оформили уже больше миллиона МЧД».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Новые смартфоны на Android продаются сразу со встроенными вирусами. Заражены десятки тысяч устройств. Крупную партию завезли в Россию

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

Подержанные ноутбуки, смартфоны и кофеварки в России продаются с вирусами и участвуют в DDoS-атаках. Пылесосы тоже заражены

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще