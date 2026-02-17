Wildberries&Russ стала генеральным партнером Консорциума Big Data

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) выступила в 2026 г. генеральным партнером Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data). Об этом CNews сообщили представители Консорциума Big Data.

В своем выступлении на общем собрании Консорциума Big Data директор департамента развития инноваций и экосистемы Wildberries&Russ Игорь Коваль сказал, что РВБ — это крупнейшая российская технологическая компания, в которую входит цифровая платформа Wildberries со своей экосистемой и крупнейшая в мире рекламная платформа.

«Сейчас мы начинаем интегрировать различные другие сервисы. Таким образом мы стали серьезной цифровой платформой и обрабатываем не просто большие данные, а гигантские. Нам очень важно работать с академической средой – для нас это база для развития будущего. Мы готовы быть не просто наблюдателями в Консорциуме Big Data, а с помощью синергии университетов делать полезные и практически реализуемые проекты, которые сможем применять в бизнесе. Поэтому я надеюсь на плодотворное сотрудничество с вузами Консорциума, ведь мы уже работаем более чем с 60 университетами в России», — сказал Игорь Коваль.

Он также добавил, что работа с Консорциумом заинтересовала компанию по нескольким причинам: «Во-первых, это большое количество региональных вузов, входящих в ассоциацию, которые хотят получить реальный результат. Во-вторых, Консорциум позволит создать некие стандарты обмена проектами и информацией между бизнесом и университетами, потому что сейчас такой стандарт отсутствует. Работая с 60 вузами, мы понимаем, что выстроить отношения с каждым из них — это трудоемкая работа. Думаю, что как раз Консорциум может стать платформой для обмена сетевыми проектами между бизнесом и университетской средой».

Гендиректор Консорциума Big Data Вячеслав Гойко сказал, что на сегодня в ассоциацию входят 84 университета из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении. Консорциум с 2017 г. организует их сетевое взаимодействие с бизнесом, помогает запускать проекты на стыке искусственного интеллекта, анализа больших данных, науки и предпринимательства.

«Сотрудничество с компанией РВБ – большая удача, в первую очередь, для студентов университетов из Консорциума Big Data, потому что это взаимодействие позволит им учиться технологиям для бизнеса у лучших предпринимателей и сильнейших технических специалистов», — сказал Вячеслав Гойко.