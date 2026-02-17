Разделы

E-commerce
|

Wildberries&Russ стала генеральным партнером Консорциума Big Data

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) выступила в 2026 г. генеральным партнером Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data). Об этом CNews сообщили представители Консорциума Big Data.

В своем выступлении на общем собрании Консорциума Big Data директор департамента развития инноваций и экосистемы Wildberries&Russ Игорь Коваль сказал, что РВБ — это крупнейшая российская технологическая компания, в которую входит цифровая платформа Wildberries со своей экосистемой и крупнейшая в мире рекламная платформа.

«Сейчас мы начинаем интегрировать различные другие сервисы. Таким образом мы стали серьезной цифровой платформой и обрабатываем не просто большие данные, а гигантские. Нам очень важно работать с академической средой – для нас это база для развития будущего. Мы готовы быть не просто наблюдателями в Консорциуме Big Data, а с помощью синергии университетов делать полезные и практически реализуемые проекты, которые сможем применять в бизнесе. Поэтому я надеюсь на плодотворное сотрудничество с вузами Консорциума, ведь мы уже работаем более чем с 60 университетами в России», — сказал Игорь Коваль.

Он также добавил, что работа с Консорциумом заинтересовала компанию по нескольким причинам: «Во-первых, это большое количество региональных вузов, входящих в ассоциацию, которые хотят получить реальный результат. Во-вторых, Консорциум позволит создать некие стандарты обмена проектами и информацией между бизнесом и университетами, потому что сейчас такой стандарт отсутствует. Работая с 60 вузами, мы понимаем, что выстроить отношения с каждым из них — это трудоемкая работа. Думаю, что как раз Консорциум может стать платформой для обмена сетевыми проектами между бизнесом и университетской средой».

Гендиректор Консорциума Big Data Вячеслав Гойко сказал, что на сегодня в ассоциацию входят 84 университета из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении. Консорциум с 2017 г. организует их сетевое взаимодействие с бизнесом, помогает запускать проекты на стыке искусственного интеллекта, анализа больших данных, науки и предпринимательства.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«Сотрудничество с компанией РВБ – большая удача, в первую очередь, для студентов университетов из Консорциума Big Data, потому что это взаимодействие позволит им учиться технологиям для бизнеса у лучших предпринимателей и сильнейших технических специалистов», — сказал Вячеслав Гойко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13%

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще