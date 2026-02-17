Разделы

В Лесном Исилькульского района впервые появилось телеком-оборудование «МегаФона»

Возможность пользоваться цифровыми сервисами «МегаФона» получили жители Лесного. Оператор впервые установил базовую станцию на территории населённого пункта, обеспечив связью не только территорию посёлка, но и участок федеральной трассы «Иртыш».

Лесной — небольшой поселок в Исилькульском районе с населением более тысячи человек. Здесь работают школа, детский сад, амбулатория, сельхозпредприятия, создавая необходимые условия для жизни, работы и учёбы. До недавнего времени мобильная связь в поселке обеспечивалась за счёт оборудования, расположенного в соседних населённых пунктах — Солнцевке, Медвежье и городе Исилькуль. Впервые в Лесном установлена собственная базовая станция, благодаря которой максимальная скорость мобильного интернета достигает 60 Мбит/с.

Связисты задействовали сети второго и четвертого поколения для качественной мобильной связи и быстрого интернета. Высокочастотный диапазон в 4G позволяет ещё большему числу абонентов пользоваться интернетом, не теряя в скоростях. Среднечастотные и низкочастотные диапазоны расширяют зону покрытия, позволяя сигналу распространяться на большие расстояния. Так в радиус действия оборудования попадает весь населённый пункт, часть федеральной автомобильной дороги Р-254 и участок региональной трассы, ведущей в Первотаровку.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

«За прошлый год компания построила и модернизировала около 100 базовых станций в регионе. Масштабная работа позволила существенно увеличить ёмкость сети, обеспечить высокие скорости передачи данных и расширить покрытие сети в регионе. Это не просто статистика, а ощутимый вклад оператора в развитие сельских территорий», — отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Новая базовая станция увеличила зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет разговаривать по телефону и выходить в Сеть одновременно. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума

