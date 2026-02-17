Разделы

МТС предупредит камчатцев о подозрительных звонках родственникам

Цифровая экосистема МТС, запустила возможность отправки уведомлений о звонках мошенников членам семьи. С ее помощью пользователи смогут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят наиболее уязвимым категориям абонентов – детям и пенсионерам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются дома одни. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

Подключив членов семьи, абонент сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках, и своевременно предупредить близких. Это позволяет оперативно предупредить близкого человека об угрозе. Решение создает дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью похищения личных данных и денежных средств.

Нововведение развивает уже действующие в регионе механизмы защиты. В 2025 г. в Камчатском крае было заблокировано более 10 миллионов мошеннических и спам-звонков. Однако злоумышленники не прекращают попыток, постоянно изобретая новые схемы обмана, что делает вопросы семейной цифровой безопасности особенно актуальными.

«Злоумышленники активно используют социальную инженерию, рассчитывая на растерянность или недостаточный опыт самых уязвимых категорий — пенсионеров и детей. Новая функция — это практический инструмент взаимопомощи внутри семьи. В условиях нашего региона, где многие родственники живут на расстоянии, такая “цифровая страховка” становится важным элементом безопасности», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

