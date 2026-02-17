«Кросс технолоджис»: российские компании начали активнее использовать ИБ-анкеты для проверки партнеров

Атаки на цепочки поставок – одна из главных угроз информационной безопасности в последние годы. По оценкам специалистов «Кросс технолоджис», их число увеличилось на 90% в 2025 г., в более чем 25% атак на бизнес в минувшем году использовался именно этот вектор. Усугубление ситуации заставляет компании принимать меры, чтобы убедиться в надежности инфраструктуры заказчика. ИБ-анкеты, или проще говоря «опросный лист» – одно из подобных решений, отмечают эксперты интегратора.

ИБ-анкета – это опросник, в котором потенциальный поставщик или провайдер услуг, который в результате сотрудничества будет иметь доступ к информационной инфраструктуре, должен ответить на вопросы о своей инфраструктуре и уровню ее защищенности. Обычно анкеты охватывают вопросы соблюдения регламентов и обеспечения процессов в области информационной безопасности, управление доступом и учетными записями, обработку данных, технические меры, а также информацию об инцидентах.

Подобные решения, с одной стороны, позволяют компаниям-заказчиков оценить, насколько защищены их контрагенты, какие риски могут возникнуть в ходе сотрудничества. С другой стороны, они выступают конкурентным преимуществом для поставщиков и провайдеров – заказчик будет склоняться к работе с теми, в чьих мерах безопасности может быть уверен. Во многих коммерческих конкурсных процедурах, проводимых на различных тендерных площадках подобные опросные листы – это обязательный минимум для проведения оценки и выявления наиболее подходящего кандидата на оказание услуг.

Специалисты «Кросс технолоджис» отмечают, что сбор подобной информации требует со стороны заказчиков внедрения политик и инструментов безопасного хранения таких данных. Сведения о системе информационной безопасности, обработке данных и, особенно, инцидентах могут быть чувствительной информацией, которая навредит поставщику в случае раскрытия.

«В 2020-е годы информационная безопасность компании вышла далеко за пределы защищенного контура. Массовый переход на удаленку из-за пандемии, атаки на цепочки поставок – все это заставляет компании предпринимать дополнительные меры для обеспечения защищенности. ИБ-анкеты – это достаточно распространенная на Западе практика, но в России она только набирает обороты. Мы видим, что компании с высоким уровнем ИБ-зрелости активно их используют, а те, кто еще строит свою систему кибербезопасности, внедряют анкеты, чтобы минимизировать риски от поставщиков и подрядчиков. Это эффективный инструмент для оценки рисков в экосистеме партнеров. Без него сложно защититься от "слабого звена" в цепочке», — отметил Ильдар Галиев, руководитель направления «Развитие услуг» компании «Кросс технолоджис».

Эксперты интегратора подчеркивают, что ИБ-анкеты получают наибольшее распространение среди крупных компаний с большим количеством партнеров и наличием критической инфраструктуры. В первую очередь, указывают в «Кросс технолоджис», это финансовые организации, государственные структуры, крупные ритейлеры и телеком-компании.