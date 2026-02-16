OKR Russia верифицирует Shtab для работы по OKR в Enterprise

Разработчик экосистемы для совместной работы и управления проектами Shtab и центр экспертизы OKR Russia объявили о стратегическим партнерстве. Ключевым результатом сотрудничества стало официальное подтверждение того, что архитектура и функциональность сервиса Shtab полностью соответствуют методологическим стандартам OKR (Objectives and Key Results) и готовы к внедрению в крупных корпорациях (Enterprise). Об этом CNews сообщили представители Shtab.

Внедрение OKR в крупных компаниях часто сталкивается с проблемой несоответствия инструментария: простые трекеры не поддерживают сложную иерархию целей, а тяжелые ERP-системы слишком сложны для сотрудников.

Эксперты OKR Russia провели комплексную оценку функционала Shtab и подтвердили, что сервис корректно поддерживает терминологию и принципы методологии, критически важные для Enterprise:

Древовидная структура целей в Shtab позволяет связывать стратегические цели компании с задачами конкретных департаментов и сотрудников, не нарушая логику метода.

Архитектура Shtab выдерживает нагрузку и сложность данных, характерную для корпораций с тысячами сотрудников.

Интерфейс сервиса спроектирован так, что он «ведет» пользователя по правильному процессу постановки целей, минимизируя риск методологических ошибок на этапе внедрения.

Теперь Shtab официально рекомендован экспертами и тренерами OKR Russia как инструмент для автоматизации целеполагания на их аккредитованных образовательных курсах.

Сергей Рогачев, генеральный директор OKR Russia: «Рынок Enterprise давно ждал российское решение, которое не просто "позволяет записать цель", а поддерживает правильную механику OKR на уровне софта. Мы протестировали Shtab и подтверждаем: это зрелый продукт. Он учитывает нюансы, которые возникают только при масштабных внедрениях — от правильных циклов планирования до связки целей с ежедневным трекшеном задач. Мы готовы рекомендовать его самым требовательным корпоративным клиентам».

Александр Стихарев, генеральный директор Shtab: «Партнерство с OKR Russia — это не маркетинговый шаг, а знак качества нашей разработки. Для наших Enterprise-заказчиков это гарантия того, что, выбирая Shtab, они получают инструмент, изначально спроектированный под лучшие мировые практики управления эффективностью, при этом полностью соответствующий российскому правовому и цифровому полю».

В рамках соглашения компании также договорились о: взаимном обмене экспертизой. Shtab получает ранний доступ к новым разработкам в методологии OKR для их оперативного внедрения в продукт; развитии продукта. Эксперты сообщества будут напрямую влиять на дорожную карту (Roadmap) развития модуля целей в Shtab, основываясь на обратной связи от рынка.