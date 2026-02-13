Новый руководитель приступил к работе в Камчатском отделении «МегаФона»

Директором регионального отделения «МегаФона» в Камчатском крае назначена Мария Евстифеева. Ранее она руководила направлением по развитию корпоративного бизнеса в этом же регионе. Перед новым директором поставлены задачи по укреплению лидерских позиций компании, росту доли рынка и реализации проектов в сфере ИКТ (информационно-коммуникационных технологиях) и B2X. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мария Евстифеева работает в телекоме почти 15 лет и хорошо знакома с отраслью. Карьеру в компании начинала с должности специалиста по продажам Камчатского отделения МегаФона. Получила высшее образование по специальности «Мировая экономика» во Всероссийской академии внешней торговли в Москве. До прихода в МегаФон занималась продажами на рынке FMCG.

В качестве руководителя регионального отделения Мария сосредоточится на повышении эффективности бизнеса и расширении присутствия компании в корпоративном сегменте Камчатского края.

«Работа в МегаФоне для меня — это возможность развиваться в среде, где нет места рутине: здесь высокая ответственность сочетается с быстрой сменой задач и постоянным ростом компетенций», — сказала директор регионального отделения «МегаФона» на Камчатке Мария Евстифеева.

«Уверен, что глубокое знание региона и многолетний опыт работы внутри компании позволят Марии эффективно управлять региональным отделением и реализовать амбициозные планы по развитию бизнеса на Камчатке. Ее карьерный путь — от специалиста по продажам до руководителя отделения ведущего оператора страны — подтверждает, что в «МегаФоне» каждый сотрудник может реализовать свой профессиональный потенциал, для этого созданы реальные корпоративные условия», — прокомментировал назначение директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.