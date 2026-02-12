МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают хабаровчане по трейд-ин

МТС проанализировала, какие бренды умных часов и колонок жители Хабаровского края чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Абсолютным лидером среди часов стали устройства Huawei, а в категории колонок доминируют «Яндекс Станции». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно данным компании, на устройства Huawei приходится 47% всех сданных в регионе умных часов. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе участвуют часы Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок более 90% составляют устройства от «Яндекса». Всего в программе принимают 14 моделей колонок от «Яндекса» и VK.

Пилотный проект программы трейд-ин по сдаче умных гаджетов был запущен в декабре 2025 г., а сегодня масштабирован на большинство регионов присутствия компании. Программа позволяет сдать старые устройства в счет покупки нового устройства. Ранее, в 2025 г., общий спрос на сервис трейд-ин для смартфонов вырос на 40% по сравнению с 2024 г.

«Мы видим, что хабаровчане активно интересуются современными гаджетами и возможностями их выгодного обновления. Программа трейд-ин — это не только экономия, но и экологически ответственный шаг. Вместо того чтобы отправлять старые устройства на свалку, они получают вторую жизнь: их разбирают, ценные компоненты идут на переработку, а опасные вещества утилизируют по стандартам», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.