Татарстанцы могут сдать умные часы и колонки в трейд-ин

МТС расширила программу трейд-ин в собственной розничной сети в Татарстане. Жители республики могут сдать свои старые умные часы и колонки в салонах МТС и получить скидку до 99% на любой новый товар. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего россияне сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных в салонах МТС устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). В категории умных колонок более 90% приходится на устройства от Яндекса.

После успешного запуска в декабре прошлого года программа была расширена практически на все регионы присутствия МТС (за исключением Магаданской и Калининградской областей). Размер скидки на новый гаджет по программе зависит от состояния устройства и товара, который покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на смартфон Samsung Glaxy S25 Ultra 1ТБ может составить 15 тыс. руб. В программе участвуют 14 моделей умных колонок, а также 126 моделей смарт-часов от Apple, Samsung, Huawei, Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi.

«Россияне уже активно используют программу трейд-ин при покупке смартфонов. Так, количество устройств, сданных в трейд-ин в 2025 году, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Умные часы и колонки сейчас есть практически у каждого татарстанца и программа трейд-ин позволит жителям республики сэкономить при обновлении своих гаджетов», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.