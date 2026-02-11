Разделы

Техника
|

Татарстанцы могут сдать умные часы и колонки в трейд-ин

МТС расширила программу трейд-ин в собственной розничной сети в Татарстане. Жители республики могут сдать свои старые умные часы и колонки в салонах МТС и получить скидку до 99% на любой новый товар. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего россияне сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных в салонах МТС устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). В категории умных колонок более 90% приходится на устройства от Яндекса.

После успешного запуска в декабре прошлого года программа была расширена практически на все регионы присутствия МТС (за исключением Магаданской и Калининградской областей). Размер скидки на новый гаджет по программе зависит от состояния устройства и товара, который покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на смартфон Samsung Glaxy S25 Ultra 1ТБ может составить 15 тыс. руб. В программе участвуют 14 моделей умных колонок, а также 126 моделей смарт-часов от Apple, Samsung, Huawei, Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi.

«Россияне уже активно используют программу трейд-ин при покупке смартфонов. Так, количество устройств, сданных в трейд-ин в 2025 году, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Умные часы и колонки сейчас есть практически у каждого татарстанца и программа трейд-ин позволит жителям республики сэкономить при обновлении своих гаджетов», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Гигантский производитель ПК сдает ноутбуки в аренду с ежемесячной оплатой. Выкупить их невозможно даже при переплате, за отказ от договора – штраф

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Десятки игровых ПК разорившейся ИТ-компании сняты с торгов. Ее судьбу решает правительственная комиссия

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще