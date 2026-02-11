Разделы

Securitm: SGRC-система с сертификатом ФСТЭК России четвертого уровня доверия

Система Securitm успешно прошла процесс сертификации системы управления информационной безопасностью Securitm и получила сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Об этом CNews сообщили представители Securitm.

Securitm — это система управления информационной безопасностью. Все ключевые задачи ИБ в одном окне, она объединила в себе функционал сразу нескольких классов решений, благодаря чему охватывает все процессы информационной безопасности. Она универсальна и подходит для построения и защиты ПДн, КИИ, ГИС, СУИБ, ГОСТ 57580, РБПО. Уникальный модуль соответствия требованиям, содержащий более 200 стандартов, позволяет проводить аудит и оценку соответствия в два раза быстрее.

Ключевые направления Securitm: SGRC — контроль рисков и соответствия требованиям регуляторов и стандартов; AM — учет, контроль и управление активами; VM — проактивный поиск и устранение уязвимостей; SOAR — оркестрация и автоматизация реагирования на инциденты; RPA — автоматизация всех рутинных процессов службы ИБ; BI — вся аналитика, метрики и дашборды ИБ в одном окне; AI — ассистент для ускорения анализа и приоритезации; CMDB — база данных управления конфигурациями; Service desk — управление заявками.

Полученный перед новым годом сертификат № 5019 от 25 декабря 2025 г. удостоверяет, что Securitm прошел тщательные проверки и полностью отвечает требованиям по безопасности информации, установленным в нормативных и методических документах ФСТЭК России.

Цифровизация

Данный уровень является самым высоким уровнем доверия, предъявляемым к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий в организациях, не обрабатывающих государственную тайну.

Использование сертифицированных ФСТЭК России средств защиты информации и средств обеспечения безопасности информационных технологий имеет важное значение для многих организаций, и таким образом Securitm может смело применяться: на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) первой категории; в государственных информационных системах (ГИС) первого класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) первого класса защищенности; в информационных системах персональных данных (ИСПДн) при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных;в информационных системах общего пользования второго класса.

