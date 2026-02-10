«МойОфис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих мобильных продуктов

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и отечественный разработчик программного обеспечения «Ред Софт» объявили о совместимости мобильных редакторов «МойОфис» и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Совместное использование продуктов обеспечит пользователям стабильную и безопасную работу с документами на мобильных устройствах в рамках отечественного программного стека.

В ходе тестовых испытаний мобильное приложение «МойОфис Документы» версии 3.6 и мобильная операционная система «Ред ОС М» успешно прошли проверку на корректную совместную работу. По итогам тестирования «МойОфис» и «Ред Софт» подписали сертификат, подтверждающий, что пользователям в полном объеме доступны все функции обоих продуктов при их совместном применении.

Совместимость мобильного приложения и мобильной операционной системы дает пользователям возможность работать с документами на смартфонах и планшетах под управлением «Ред ОС М» из любой точки мира. Оба продукта входят в реестр отечественного ПО, что позволяет заказчикам реализовывать политику импортозамещения.

«Технологические альянсы — это драйвер развития ИТ-отрасли, и мы системно расширяем круг платформ, совместимых с нашими решениями. «Ред Софт» — один из лидеров российского высокотехнологичного рынка и важный партнер для «МойОфис». Мы объединяем наши экспертизы, чтобы закрыть ключевую потребность заказчиков — возможность полноценной работы с документами в любой точке мира на полностью отечественном ПО», — сказал коммерческий директор «МойОфис» Станислав Данилов.

«Для пользователей важно иметь доступ ко всему спектру привычного для них ПО. Поэтому мы рассматриваем технологическое сотрудничество в качестве важного инструмента развития отрасли. Совместимость мобильных редакторов «МойОфис» с «Ред ОС М» — это практический результат нашего взаимодействия, который предоставляет пользователям универсальную рабочую среду на базе отечественных мобильных решений», — сказал исполнительный директор «Ред Софт» Михаил Толпышкин.

Подписанный сертификат подтверждает совместимость «Ред ОС М» с мобильным приложением для частных пользователей «МойОфис Документы» и c приложением для корпоративных клиентов «МойОфис Документы Мобильные», представленным в декабре 2025 г. Новое b2b-решение закрывает потребность компаний в безопасной работе с документами на смартфонах и планшетах — как на корпоративных, так и на личных устройствах сотрудников. Корпоративное приложение позволяет бизнесу сохранить продуктивность мобильных и полевых сотрудников, сократить зависимость от ПК и обеспечить единый стандарт работы с документами в командировках, при разъездной и гибридной работе. Сотрудники могут просматривать, вносить правки и согласовывать документы в привычных форматах прямо с мобильных устройств. Для ИТ-подразделений и службы безопасности «МойОфис Документы Мобильные» — это контролируемый корпоративный инструмент: отечественная разработка, включенная в реестр ПО, с прозрачной моделью лицензирования и возможностью внедрения в существующую ИТ-инфраструктуру компании. Продукт может использоваться как самостоятельное B2B-решение или как часть экосистемы МойОфис.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО, что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.