Число обращения врачей к СППВР Webiomed в 2025 г. увеличилось в 47 раз

Компания «К-Скай», разработчик платформы прогнозной аналитики Webiomed, выявила что в прошедшем 2025 г. число обращений врачей к подсказкам системы поддержки принятия врачебных решений Webiomed.DHRA увеличилось в 47 раз по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «К-Скай».

Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) является ключевым продуктом платформы Webiomed. Она в автоматическом режиме анализирует накопленные электронные медицинские карты, формирует клиническое представление о здоровье пациента и имеющихся рисках развития различных заболеваний и осложнений и предоставляет встроенный в электронную медкарту простой и быстрый доступ врачам к подготовленной клинической аналитике.

В 2025 г. компания «К-Скай» сконцентрировалась на повышении реального уровня использования врачами созданной СППВР. Много усилий было направлено на интеграцию с существующими медицинскими информационными системами (МИС), в итоге встроенный доступ к СППВР Webiomed поддерживают в настоящее время 15 лидирующих МИС России. Также разработчики непрерывно вносили доработки в функциональные возможности СППВР, выпустили новый улучшенный интерфейс, добавили функцию онконастороженности, улучшенный симптомчекер, поддержку клинических рекомендаций и многое другое.

В результате этой работы компания добилась многократного роста использования Webiomed в реальной клинической практике: свыше 3,3 млн. обращений врачей к подсказкам СППВР. При этом данный показатель в IV квартале 2025 г. оказался абсолютно рекордным, по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. рост составил 61,9 раз.

Важно отметить, что на рост использования врачами СППВР существенное влияние оказывают не только усилия компании-разработчика, но и работа организаторов здравоохранения на местах. В настоящее время государственные медицинские организации 42 субъектов Российской Федерации подключены к сервисам Webiomed. В топ-5 регионов по максимальному уровню использования СППВР Webiomed вошли: Рязанская область, республика Башкортостан, республика Дагестан, Нижегородская область, республика Крым.

Также значительный вклад в развитие реального применения СППВР вносят усилия компании-разработчики МИС. Так, компания «РТ МИС», разработчик «Единой цифровой платформы» (ЕЦП.МИС) активно помогает разработчикам Webiomed в улучшении интеграции.