Пользователи старшего возраста смогут подтвердить льготы через Max

Пользователи национального мессенджера Max смогут подтвердить статус пенсионера без предъявления бумажных документов — отсканировав QR-код из Max. Решение поможет упростить получение социальных скидок: например, при покупке товаров в магазинах на кассах самообслуживания. Первым ритейлером, внедрившим возможность подтверждения льгот с помощью Max, стала компания X5.

Пилот по использованию технологии успешно протестирован в магазинах «Перекрёсток» и «Пятерочка» в Москве. В начале марта подтвердить скидку пенсионера с помощью Max можно будет на кассах самообслуживания во всех магазинах этих торговых сетей компании Х5.

Для получения социальной скидки с помощью мессенджера необходимо: отсканировать товары на кассе самообслуживания и перейти к оплате; нажать на экране «Скидки пенсионерам и другие»; выбрать «Скидку пенсионерам»; открыть в профиле Max раздел «Цифровой ID» и выбрать опцию «Показать ID»; поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

В сентябре 2025 г. Max запустил возможность подтверждения возраста с помощью мессенджера при покупке товаров 18+. Технологию внедрили более 40 тыс. магазинов на кассах самообслуживания. Подтвердить совершеннолетие с помощью Max можно в «Магните», «Пятерочке», «Перекрестке», «ВкусВилле», «Марии-Ра», «Дикси», «Ленте», «Монетке» и магазинах сети «Ашан» — достаточно отсканировать QR-код в профиле мессенджера.