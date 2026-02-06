Разделы

Интернет Интернет-ПО Ритейл Розница
|

Пользователи старшего возраста смогут подтвердить льготы через Max

Пользователи национального мессенджера Max смогут подтвердить статус пенсионера без предъявления бумажных документов — отсканировав QR-код из Max. Решение поможет упростить получение социальных скидок: например, при покупке товаров в магазинах на кассах самообслуживания. Первым ритейлером, внедрившим возможность подтверждения льгот с помощью Max, стала компания X5.

Пилот по использованию технологии успешно протестирован в магазинах «Перекрёсток» и «Пятерочка» в Москве. В начале марта подтвердить скидку пенсионера с помощью Max можно будет на кассах самообслуживания во всех магазинах этих торговых сетей компании Х5.

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов
Цифровизация

Для получения социальной скидки с помощью мессенджера необходимо: отсканировать товары на кассе самообслуживания и перейти к оплате; нажать на экране «Скидки пенсионерам и другие»; выбрать «Скидку пенсионерам»; открыть в профиле Max раздел «Цифровой ID» и выбрать опцию «Показать ID»; поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

В сентябре 2025 г. Max запустил возможность подтверждения возраста с помощью мессенджера при покупке товаров 18+. Технологию внедрили более 40 тыс. магазинов на кассах самообслуживания. Подтвердить совершеннолетие с помощью Max можно в «Магните», «Пятерочке», «Перекрестке», «ВкусВилле», «Марии-Ра», «Дикси», «Ленте», «Монетке» и магазинах сети «Ашан» — достаточно отсканировать QR-код в профиле мессенджера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Хакеры научились тайком подменять настройки знаменитого веб-сервера с российскими корнями

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще