МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают по трейд-ин

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала, устройства каких брендов чаще всего сдаются клиентами в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов абсолютным лидером по сдаче стали устройства Huawei, а в категории умных колонок – устройства от «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом доминируют устройства от Яндекса, составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок от «Яндекса» и VK.

Пилотный проект программы трейд-ин по сдаче умных гаджетов был запущен в декабре 2025 г., а сегодня масштабирован на большинство регионов присутствия компании (программа действует во всех регионах присутствия кроме Магаданской и Калининградской областей). Программа позволяет сдать старые устройства в салонах МТС и получить существенную скидку при покупке нового товара. Ее размер зависит от состояния гаджета и выбранного для покупки продукта. Ранее, в 2025 г., общий спрос на сервис трейд-ин для смартфонов в МТС вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.

«Для нас важно, что программа трейд-ин дает жителям Пермского края удобный способ обновлять умные устройства. Статистика общероссийского спроса подтверждает востребованность этого сервиса, и мы рассматриваем возможности для его дальнейшего развития в регионе, в том числе за счет добавления новых категорий гаджетов», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

