MWS Container Platform включена в реестр российского ПО

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services», часть Erion, объединяющего нетелеком-активы МТС) сообщила о включении программного продукта MWS Container Platform в единый реестр российского ПО. Это позволит внедрять платформу компаниям, для которых действуют регуляторные требования по использованию отечественного ПО.

MWS Container Platform — это корпоративная on-premises-платформа управления инфраструктурой и приложениями на базе Kubernetes, предназначенная для развёртывания в защищённых контурах и приватных облаках заказчика. Решение создано для ключевых задач современных ИТ-команд, требующих полного контроля и безопасности: автоматизации управления жизненным циклом кластеров Kubernetes — от развёртывания до обновления и масштабирования в изолированных средах; стандартизации инфраструктурных и DevOps-практик для обеспечения согласованности, безопасности и соответствия требованиям; централизованного управления распределёнными средами, начиная с on-premises-инфраструктуры с возможностью расширения до гибридных и облачных сценариев, без потери гибкости для команд разработки.

Платформа объединяет инструменты для управления кластерами, DevOps-процессами, данными и AI/ML-нагрузками в едином продукте. Она снимает с команд значительную часть операционной нагрузки, обеспечивая при этом высший уровень защищенности данных.

MWS Container Platform автоматизирует до 80% рутинного труда инженеров, позволяя в 10 раз быстрее создавать новые изолированные среды разработки. Встроенные инструменты повышают эффективность использования ресурсов, включая графические ускорители (GPU) для ИИ-задач, предоставляют готовые к эксплуатации сервисы данных (PostgreSQL, Redis, Kafka и др.) и автоматизируют работу с моделями машинного обучения, полностью оставаясь под контролем ИТ-безопасности компании.

Ранее в реестр российского ПО вошли платформа для совместной работы MWS Tables, платформа для интеграции высоконагруженных систем в разнородных ландшафтах MWS Octapi, платформа для работы с данными MWS Data.

