Для тех, кто живет и отдыхает в Горной Шории: «МегаФон» расширил LTE-сеть в Таштаголе

Мобильный интернет на скорости до 90 Мбит/с и цифровые звонки (VoLTE) стали доступны абонентам «МегаФона» в Таштаголе Кемеровской области. Оператор запустил новые базовые станции в микрорайоне Шалым и городской зоне отдыха Бельково. Обновленное качество мобильных услуг по достоинству оценят как жители, так и гости города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Таштагол — небольшой городок в самом сердце Горной Шории, известный как центр зимних видов спорта. Здесь созданы условия для жизни, отдыха, занятий спортом и туризма. Отсюда начинаются пешие маршруты к главным природным достопримечательностям региона: горе Зеленой, скалам-останцам «Верблюды» и Серебряным родникам. Путешественники могут выбрать этно-маршруты с посещением частных музеев, чтобы познакомиться с культурой шорцев, или пройти к местам добычи руды, совмещая прогулки по тайге с изучением индустриального наследия. Благодаря сочетанию природной красоты, развитой инфраструктуры и исторического колорита Таштагол привлекает гостей не только из Кузбасса, но и из других регионов. В 2025 г. здесь побывали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, а также из ХМАО.

Установленный вблизи санатория «Ромашка» объект связи, также улучшил покрытие LTE-сети в парке и на пляже Бельково, в гостевом комплексе «Золотая Сова» и загородном отеле. Находясь на отдыхе, абоненты «МегаФона» могут заниматься привычными для себя делами – общаться в мессенджерах и соцсетях, пользоваться почтой и банковскими приложениями, просматривать новостную ленту, загружать и отправлять файлы, создавать фото- и видеоконтент в реальном времени, смотреть фильмы в высоком разрешении или слушать музыку.

Также позитивные изменения заметны в микрорайоне Шалым, где построили новое телеком-оборудование. Устойчивый мобильный интернет без задержек и перебоев доступен в жилых домах, на остановках общественного транспорта и других объектах городской инфраструктуры.

«Таштагол — главный город в районе горнолыжного курорта Шерегеш, куда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов. За два года объем мобильного трафика здесь вырос на 73%, и это напрямую связано с ростом спроса на голосовую связь и быстрый интернет, без которых сегодня не обходится ни отдых, ни повседневные дела. Чтобы соответствовать этим запросам, мы расширяем сеть именно там, где растет нагрузка. По нашим замерам, максимальная скорость передачи данных на новых базовых станциях достигает 90 Мбит/с», — сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Развитие сети в Таштаголе расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.