Построение управляемой почтовой инфраструктуры: Avanpost DS сертифицирован для работы с RuPost 4.0

Компании «РуПост» (входит в «Группу Астра») и Avanpostподтвердили полную совместимость корпоративного почтового сервера RuPost 4.0 с решением Avanpost DS 1.8 для централизованного управления доступом. По итогам совместных тестовых испытаний сторонами оформлен соответствующий сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Для заказчиков это означает возможность построения единой и управляемой инфраструктуры доступа к корпоративной почте в Linux-средах. Интеграция позволяет связать почтовую систему с контуром управления учетными записями, правами доступа и процедурами аутентификации. Это упрощает администрирование, повышает управляемость и снижает операционные риски при изменениях в структуре компании или составе пользователей.

Практическая ценность решения заключается в централизации управления доступом: ИТ-службы могут устанавливать единые правила авторизации для почты, а также быстрее выполнять типовые операции, такие как создание, изменение или блокировка учетных записей.

Корпоративный почтовый сервер RuPost – коммуникационное решение корпоративного класса, поддерживает кластеризацию, миграцию данных и одновременную работу с Microsoft Exchange, взаимодействие со службами каталогов ALD Pro, Active Directory, FreeIPA, а также оснащен средствами балансировки нагрузки, самодиагностики и мониторинга целостности конфигураций почтовых компонентов.

Avanpost DS (версии Pro / Public) — российская служба каталогов, предназначенная для замены MS AD и управления Linux-инфраструктурами. Avanpost DS обеспечивает высокую производительность и функциональность корпоративной службы каталогов и связанных с ней сервисов, полностью совместим с Microsoft AD, позволяя бесшовно мигрировать с MS AD на Avanpost DS и масштабироваться без изменения настроек домена, клиентских систем, приложений и бизнес-процессов и переподготовки персонала. Служба каталогов создана на основе собственного кода без open source.

«Гарантированная совместимость стала результатом тесного сотрудничества наших команд. Заказчикам важно получить не просто безопасное почтовое решение, но и удобный инструмент для централизованного управления доступом к нему. Вместе с партнером мы предлагаем готовый стек российских решений, который превращает корпоративную почту в управляемый сервис с прозрачными процессами аутентификации и контролируемым администрированием», — отметил Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».

«Совместимость RuPost 4.0 и службы каталогов Avanpost DS — это не просто формальная сертификация, а эффективный инструмент для построения управляемой корпоративной почтовой среды. Интеграция позволяет связать почтовый сервис с централизованным управлением учетными записями и правами доступа, упростить сопровождение и повысить прозрачность процессов в распределенных и иерархических инфраструктурах. Это хорошая новость для многих компаний, ведь сегодня корпоративная почта остается одним из ключевых сервисов, от стабильности и управляемости которого напрямую зависит работа бизнеса или государственной организации», – сказала директор партнерского и клиентского маркетинга Надежда Поленовская, компания Avanpost.