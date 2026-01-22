«Лемана Про» внедрит умные электронные ценники во всей сети

Компания «Лемана Про» впервые в ритейле внедрила умные электронные ценники (ESL), которые помимо стоимости товара отображают информацию о размере кешбэка за покупку данного товара, оценку товара на основе отзывов покупателей на сайте, а также NFC-технологию для быстрого перехода и на страницу товара на сайте. Также технология использует дневной и ночной режимы работы и интегрирована в процессы логистики — сборки и выкладки заказа. Новое решение автоматизирует рутинные операции, высвобождая время сотрудников для консультации клиентов, обеспечивает мгновенную синхронизацию цен онлайн и офлайн, снижает затраты на печать бумажных ценников и формирует основу для развития умных магазинов с автоматизированным мерчандайзингом.

В 2026 г. на электронные ценники перейдут более 50 магазинов «Лемана Про», в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Красноярске и Иркутске. За 2 года планируется оснастить электронными ценниками все магазины сети. В каждом магазине торговой сети в среднем будет установлено около 60 тыс. электронных ценников семи форматов, адаптированных под различные типы товаров и особенности выкладки. Использование электронных ценников обеспечивает заметность цены и единый аккуратный стандарт оформления торгового пространства.

Пилотный проект по тестированию умных ценников прошел в 2025 г. в период с августа по ноябрь в двух магазинах «Лемана Про» — в Москве и Твери, где в общей сложности было заменено более 100 тыс. бумажных ценников. За счет ускорения и повышения качества сборки расходы на обработку заказов сократились на 0,5 млн руб.

«Пилотный проект доказал высокую эффективность и экономический эффект применения технологии. Из-за высоких трудозатрат на замену бумажных ценников каждый магазин ежедневно тратит не менее 32 человеко-часов, а сотрудники сборки и пополнения тратят дополнительное время на поиск места товара на полке. Переход на электронные ценники позволил снять рутинную работу с продавцов-консультантов, высвободив около 2 тыс. часов в месяц для консультаций и активных продаж, а также сэкономить на печати и расходных материалах более 120 тыс. руб. в месяц. Мы видим положительное влияние на продажи за счет использования дополнительных атрибутов, которые помогают клиенту сделать выбор, не обращаясь к продавцу, а также за счет автоматизированного поддержания динамично низкой цены. На наших ценниках клиент видит информацию об отзывах, акциях, программе лояльности. Всего за 2 месяца пилота товарооборот пилотных магазинов в среднем вырос на 1%», — отметила Мария Генералова, руководитель цифровых проектов «Лемана Про».

Наряду с этим технология практически исключает вероятность неверной цены на кассе, позволяет добавлять навигационные элементы, управлять форматами отображения цены, назначать адреса размещения на полке и многое другое. В основном интерфейсе дневного режима в рабочие часы магазина на электронном ценнике отображается информация для покупателей и продавцов-консультантов: место товара на полке, наименование, актуальная цена с учетом акционных предложений, объем/размер товара и его артикул. В свою очередь, режим «Ночь» предназначен для сотрудников пополнения и сборки, которые работают в ночное время. Здесь отображается информация о необходимости пополнения товара на полке и ее вместимости, а также увеличивается размер шрифта для необходимых атрибутов — например, артикула товара, чтобы сотруднику магазина было проще и быстрее его найти. Также ценники оснащены функцией мигания: специальный световой индикатор помогает найти нужный товар на полке и ускоряет процессы сборки и пополнения.