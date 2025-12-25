Разделы

Техника
|

iRu запускает первые 16-дюймовые корпоративные ноутбуки в линейке Tactio

Отечественный производитель компьютерной техники iRu расширил линейку офисных устройств Tactio, представив первые в этой серии ноутбуки с диагональю 16 дюймов: iRu Tactio 16ALB и iRu Tactio 16ARB.

Ключевой особенностью моделей стал экран с разрешением FHD+ (1920×1200 пикселей) и соотношением сторон 16:10, обеспечивающий больше полезного пространства по вертикали. Такой формат упрощает работу с документами, таблицами и другими офисными приложениями без необходимости постоянной прокрутки и повышает удобство повседневной работы без усложнения аппаратной конфигурации.

Производительность ноутбуков обеспечивают актуальные процессорные платформы. Модель iRu Tactio 16ALB оснащается процессорами Intel Core i3 и i5 12 поколения, а iRu Tactio 16ARB построена на базе AMD Ryzen 5 5500U.

Оба устройства комплектуются SSD-накопителями формата M.2 PCIe Gen3 объемом до 1 ТБ. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR4 с частотой 3200 МГц и может быть расширен до 32 ГБ, что соответствует требованиям большинства офисных сценариев.

Для подключения периферийных устройств и сетевой инфраструктуры предусмотрен расширенный набор интерфейсов: USB 2.0 Type-A, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Type-C Gen 1, HDMI 1.4, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и кардридер.

Поддержка передачи данных, видео и быстрой зарядки через Type-C позволяет использовать один кабель для подключения и питания устройства, что особенно актуально при работе вне стационарного рабочего места.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards
цифровизация

Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 4830 мА*ч, рассчитанным на полный рабочий день. Для защиты информации и соответствия корпоративным требованиям безопасности ноутбуки оборудованы камерой с механической шторкой, а также разъемом Kensington Lock для физической защиты устройства.

Ноутбуки поставляются как без предустановленной операционной системы, так и с Windows 11 Pro, что дает возможность адаптировать устройства под существующие ИТ-политики заказчиков.

Новые модели дополняют линейку Tactio и ориентированы на компании, которым требуется универсальное офисное устройство с увеличенным рабочим пространством, предсказуемой конфигурацией и возможностью стандартизации парка ноутбуков в рамках одной серии.

Устройства доступны для заказа у дистрибьютора и партнёров iRu.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За рамками GenAI: почему IDP-сервис становится ключевым компонентом ИТ-ландшафта будущего

В Китае создан мощный заменитель iPad Pro. Он многим лучше и в три раз дешевле

Денис Хлебородов, CloudX: Наше облако убирает ограничения для крупного бизнеса и позволяет строить стратегии на десятилетия

«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

В России создадут суверенный процессор для отечественных базовых станций. Потребуется всего два года

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще