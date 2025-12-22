Сервис MILA подтвердил совместимость с «Ред ОС М»

Компания «Ред Софт» совместно с разработчиком цифровых медицинских решений «ЭлНетМед» провела проверку корректной работы сервиса MILA в среде мобильной операционной системы «Ред ОС М». По итогам тестирования приложение продемонстрировало стабильность и функциональность, в том числе личного кабинета пациента и сервисов взаимодействия с медицинскими организациями. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Испытания подтвердили корректную работу MILA на устройствах с «Ред ОС М», что позволит клиникам безопасно использовать сервис для онлайн-записи, телемедицинских консультаций и обмена медицинскими данными. Решение ориентировано на работу с персональными медицинскими данными и соответствует требованиям 152-ФЗ, что делает совместимость с отечественной платформой критически важной для рынка.

«Ред ОС М» - российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М»«Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

MILA – цифровой сервис платформы N3.Health, предназначенный для взаимодействия медицинских организаций с пациентами. Приложение обеспечивает: онлайн-запись к врачу; проведение телемедицинских консультаций; доступ к единой медицинской карте для пациента с документами из разных ЛПУ и возможность поделиться данными с врачом; электронное подписание документов (договоры, акты, ИДС), в том числе согласий на клинические исследования; возможность бронирования лекарственных препаратов в 40 000 аптек по всей стране, получение из ЛПУ электронных рецептов.

Личный кабинет для пациентов Mila доступен в веб-версии my.mila.online и мобильных приложениях в RuStore, App Store, Google Play, сервис полностью отвечает требованиям по защите персональных данных (152-ФЗ).