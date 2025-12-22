«Корус Консалтинг» и «СофтБаланс» будут совместно автоматизировать HR-процессы в российских компаниях с помощью K-Team HRM

ГК «Корус Консалтинг» и компания «СофтБаланс» заключили партнерское соглашение, в рамках которого «СофтБаланс» будет внедрять и развивать HRM-платформу K-Team, разработанную на базе «Битрикс24». В рамках сотрудничества компании будут создавать готовые решения для автоматизации управления персоналом в компаниях из разных отраслей: от розницы и промышленности до ИТ и логистики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

ГК «СофтБаланс» – системный интегратор и разработчик программного обеспечения с 1993 г. Компания имеет статусы центра компетенции по решениям «1С» в таких областях как ERP, строительство, производство, торговля, бюджетный учет, медицина, документооборот. Имеются собственные тиражные решения для общепита, розницы, автобизнеса и финансового учета: «Трактиръ», «Далион», «Далион:Авто», iRECA, «Финансы 360°». С 2022 г. компания активно развивает экспертизу в автоматизации CRM- и HRM-процессов на базе решений «1С-Битрикс», а также в области внедрения корпоративных порталов, тесно интегрированных с учетными системами.

«СофтБаланс» специализируется на адаптации «коробочных» систем к специфичным бизнес-процессам различных российских компаний. Интегратор обладает экспертизой в создании гибких и масштабируемых решений, которые справляются с разнообразными отраслевыми задачами и быстро начинают приносить измеримые результаты.

K-Team HRM, в свою очередь, представляет собой платформу с широким набором функций для управления HR-процессами. Система реализована на базе «Битрикс24» с открытым исходным кодом, что позволяет ее кастомизировать.

Партнерство между «Корус Консалтинг» и «СофтБаланс» позволит удовлетворить запрос рынка на готовые, но гибкие HRM-решения для конкретных отраслей. Совместная работа будет направлена на внедрении комплексного продукта, с помощью которого можно автоматизировать ключевые HR-процессы: найм, онбординг, обучение, оценку 360, целеполагание, управление эффективностью, вовлечение и формирование лояльности сотрудников к бренду работодателя и так далее.

«Для нас сотрудничество с “СофтБаланс” открывает новые горизонты в сегменте отраслевых решений. Наши партнеры обладают опытом понимания ключевых запросов операционного менеджмента в части HR. Уверен, что вместе мы сможем предложить отечественному рынку не просто инструмент, а готовую методологию автоматизации HR для быстрорастущих компаний, где критически важны скорость внедрения и понятный ROI», – сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».

«Мы видим активный интерес клиентов к внедрению корпоративных порталов, объединяющих всю компанию. Если раньше перед нами ставили преимущественно учетные задачи, то сейчас приходят запросы на повышение эффективности HR-процессов, улучшение коммуникаций между сотрудниками, укрепление корпоративной культуры. Проанализировав все предложения на рынке, мы остановились на K-Team и с его помощью рассчитываем реализовать много интересных и уникальных проектов», – сказал Владимир Каменецкий, президент ГК «СофтБаланс».