Компании выбирают корпоративные мессенджеры по удобству и безопасности: лишь 2% считают наличие ИИ ключевым фактором

Российский разработчик решений для корпоративных коммуникаций IVA Technologies представляет результаты исследования о критериях выбора корпоративного мессенджера. В опросе приняли участие 100 респондентов – представителей ИТ-департаментов крупных и крупнейших российских компаний из ключевых отраслей: промышленности, ритейла, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования. География охватила всю Российскую Федерацию. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В 2025 г. объем российского рынка корпоративных мессенджеров оценивается примерно в три млрд руб. К 2028 г. он может вырасти до 10 млрд руб. (CAGR — более 45%, оценка IVA Technologies). Сегмент стремительно развивается благодаря росту популярности мессенджеров, как инструментов для делового общения, а также повышению требований к безопасности корпоративных коммуникаций, реализуемой политике импортозамещения и ограничений работы публичных мессенджеров.

При этом рынок характеризуется высокой фрагментированностью и конкуренцией: сегодня в B2B-сегменте представлено более десятка российских корпоративных мессенджеров. Для заказчиков это создает новую проблематику — выбор решения становится сложнее не из-за дефицита предложений, а из-за необходимости оценивать зрелость продуктов, глубину интеграции с ИТ-ландшафтом, соответствие требованиям информационной безопасности и способность решения масштабироваться под задачи крупного бизнеса и госсектора.

53% опрошенных указали, что определяющими критериями при выборе корпоративного мессенджера являются удобство и простота интерфейса, для 35% — безопасность

Эти показатели отражают устойчивый запрос бизнеса на инструменты, которые не усложняют операционные процессы. Когда в компании — тысячи сотрудников, десятки подразделений и сложная ИТ инфраструктура, на первый план выходит понятность инструмента для каждого пользователя. Даже самый продвинутый мессенджер не принесёт пользы, если он не понятен в использовании. Интуитивный интерфейс снимает барьер входа и снижает стресс при переходе с привычных решений. При этом безопасность остаётся критическим требованием для российских предприятий на фоне роста числа кибератак, утечек данных и ограничений на использование зарубежных решений.

Также наиболее важными критериями при выборе мессенджера респонденты назвали многофункциональность (28%) и интеграцию с другими корпоративными системами компании (21%).

ИИ как стандарт, но не как фактор выбора — его отметили только 2% ИТ-руководителей

Несмотря на стремительное развитие технологий на основе искусственного интеллекта, наличие ИИ-функций в корпоративном мессенджере еще не стало определяющим фактором для выбора. При этом большинство разработчиков активно расширяют функциональность своих решений: добавляют автоматическое протоколирование встреч, интеллектуальное планирование, чат-ботов, инструменты анализа данных и другой функционал. В 2025 г. такие возможности стали уже нормой, однако остаются скорее «дополнительным преимуществом», чем ключевым критерием выбора.

Исследование также фиксирует устойчивый отказ от массовых публичных мессенджеров в пользу специализированных корпоративных решений. По данным опроса, 33% респондентов продолжают использовать публичные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). По оценкам отраслевых аналитиков, в 2024 г. доля их использования в корпоративном сегменте составляла 40–50%.

Среди причин перехода: необходимость централизованного управления коммуникациями; соответствие требованиям российского законодательства и ИБ; контроль над хранением данных и интеграция с внутренними системами; отказ от зарубежных решений в условиях ограниченной поддержки и санкционных рисков.

По словам исполнительного директора IVA Technologies Сергея Телевинова, мессенджеры уже стали ключевым каналом быстрых коммуникаций в российском бизнесе: они удобны, оперативны и лучше соответствуют темпу современной работы. Однако говорить о полном вытеснении электронной почты в ближайшей перспективе преждевременно. Почта сохраняет статус базового инструмента для формальной, юридически значимой и структурированной коммуникации. Именно через электронную почту проходят официальные уведомления, договорная переписка, взаимодействие с регуляторами и внешними контрагентами. Кроме того, корпоративная почта глубоко встроена в бизнес-процессы — от документооборота до календарного планирования и архивного хранения данных. Если говорить о трендах, среди заказчиков наблюдается запрос на объединение мессенджера, электронной почты и других корпоративных инструментов — ВКС, телефонии и ИИ-помощников — в одном приложении в формате единого окна.



