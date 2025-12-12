Treolan объявила о начале поставок акустического оборудования «Енисей»

Компания Treolan подписала дистрибьюторское соглашение о поставке российского профессионального акустического оборудования «Енисей». Для партнёров доступна для заказа вся продуктовая линейка вендора.

Оборудование производится компанией «Сибирская акустика» на базе опытно-конструкторского бюро автоматики и радиотехники, основанного в 1991 г. в Красноярске.

С 1997 г. конструкторское бюро разрабатывает и выпускает профессиональные акустические системы, усилители мощности и DSP-процессоры под маркой ProTone. В 2021 г. было принято решение о запуске нового бренда акустических систем «Енисей». Компания использует научный подход при разработке динамических головок, волноводов, оформления различных акустических систем, схем усиления и т.д. Локализация производства в России позволяет «Енисею» достойно конкурировать с ведущими мировыми звуковыми брендами не только по качеству, но и по цене.

Продуктовая линейка постоянно развивается и на сегодняшний день включает в себя линейные массивы, точечные излучатели, студийные мониторы, звуковые колонны.

Акустика «Енисей» зарегистрирована в Реестре российской промышленной продукции, а также в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции.

Богдан Козырев, категорийный менеджер по направлению Pro Audio в Treolan, сказал: «Мы стремимся предоставить все необходимые компоненты для комплексных решений и рады, что ассортимент наших продуктов регулярно пополняют новые бренды. Сотрудничество «Енисей» и Treolan – это уникальные возможности и перспективы для партнёров».

Александр Бучнев, генеральный директор компании «Сибирская акустика», бренд «Енисей», отметил: «Наша компания имеет большой опыт в проектировании, производстве и инсталляции профессионального звукового оборудования. Уверен, что совместная работа с командой Treolan удовлетворит возросшие потребности рынка, будет работать на перспективные направления. Партнерство даст положительный импульс развитию индустрии в целом и станет взаимовыгодным для обеих сторон».