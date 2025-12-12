Разделы

Ритейл Дистрибуция Техника
|

Treolan объявила о начале поставок акустического оборудования «Енисей»

Компания Treolan подписала дистрибьюторское соглашение о поставке российского профессионального акустического оборудования «Енисей». Для партнёров доступна для заказа вся продуктовая линейка вендора.

Оборудование производится компанией «Сибирская акустика» на базе опытно-конструкторского бюро автоматики и радиотехники, основанного в 1991 г. в Красноярске.

С 1997 г. конструкторское бюро разрабатывает и выпускает профессиональные акустические системы, усилители мощности и DSP-процессоры под маркой ProTone. В 2021 г. было принято решение о запуске нового бренда акустических систем «Енисей». Компания использует научный подход при разработке динамических головок, волноводов, оформления различных акустических систем, схем усиления и т.д. Локализация производства в России позволяет «Енисею» достойно конкурировать с ведущими мировыми звуковыми брендами не только по качеству, но и по цене.

Продуктовая линейка постоянно развивается и на сегодняшний день включает в себя линейные массивы, точечные излучатели, студийные мониторы, звуковые колонны.

Акустика «Енисей» зарегистрирована в Реестре российской промышленной продукции, а также в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции.

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

Богдан Козырев, категорийный менеджер по направлению Pro Audio в Treolan, сказал: «Мы стремимся предоставить все необходимые компоненты для комплексных решений и рады, что ассортимент наших продуктов регулярно пополняют новые бренды. Сотрудничество «Енисей» и Treolan – это уникальные возможности и перспективы для партнёров».

Александр Бучнев, генеральный директор компании «Сибирская акустика», бренд «Енисей», отметил: «Наша компания имеет большой опыт в проектировании, производстве и инсталляции профессионального звукового оборудования. Уверен, что совместная работа с командой Treolan удовлетворит возросшие потребности рынка, будет работать на перспективные направления. Партнерство даст положительный импульс развитию индустрии в целом и станет взаимовыгодным для обеих сторон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Половина крупных российских компаний готова увольнять работников из-за внедрения ИИ

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке

Обзор: Цифровизация строительной отрасли 2025

Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще