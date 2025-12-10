В Москве запущено новое производство аддитивного оборудования

«Московский центр лазерных технологий» начал серийный выпуск инновационных 3D-принтеров. Они позволяют создавать детали сложной геометрической формы из металла. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«По поручению Сергея Собянина мы активно поддерживаем инновационные промышленные предприятия. Недавно столичная компания стала выпускать комплекс для выплавки металлических изделий сложной геометрической формы. Начало серийного производства нового 3D-принтера — это еще один шаг к технологической независимости нашей страны», – сказал Анатолий Гарбузов.

Принцип работы нового оборудования предприятия «Московский центр лазерных технологий» основан на лазерном плавлении металлического порошка, благодаря чему изготавливаемые изделия достигают очень высокой плотности. 3D-принтер может использоваться в машино- и приборостроении, а также ракетно-космической отрасли.

«Новый 3D-принтер позволяет выращивать изделия из разных сплавов и достигать оптимальных характеристик полученных деталей из металлов. Гибкая настройка конфигурации промышленного комплекса может удовлетворить нужды практически любого производства», – отметил генеральный директор компании Александр Григорьянц, д. т. н., заслуженный деятель науки России.

Город активно развивает высокотехнологичную промышленность. Недавно в ОЭЗ «Технополис Москва» мэр Москвы Сергей Собянин запустил производство фотонных интегральных схем.