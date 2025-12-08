В Сеченовском Университете создают нейросетевой алгоритм для выявления критических изменений в исследованиях

В Клинике госпитальной хирургии №2 Сеченовского Университета разрабатывают нейросетевой алгоритм, который помогает врачам своевременно выявлять критические изменения в лабораторных показателях у пациентов хирургического профиля. В отличие от существующих информационных систем, новый алгоритм не только фиксирует отклонения, но и объясняет врачу, почему именно в данный момент требуется немедленное внимание. Об этом CNews сообщил представитель университета.

Сегодня врачи как в амбулаторной, так и в стационарной хирургической практике отмечают проблему своевременного выявления значимых отклонений лабораторных показателей у пациентов. Существующие цифровые решения, в том числе ЕМИАС и аналогичные системы, позволяют видеть результаты анализов и сравнивать их с референсными значениями. Но они не анализируют клинический контекст, не отображают опасные изменения и не помогают врачу в принятии решений.

В хирургическом стационаре критические отклонения требуют максимально оперативной реакции медицинского персонала. Например, резкое снижение гемоглобина у пациента перед операцией или после недавнего вмешательства может указывать на кровопотерю и необходимость срочного переливания крови. В случае повышения тропонина анализ его уровня в крови помогает диагностировать инфаркт миокарда и другие сердечные патологии, у врача нет даже часа на то, чтобы пропустить результат и отложить принятие решения. В таких ситуациях даже небольшая задержка может существенно повлиять на исход лечения.

«Если уведомление о снижении гемоглобина или повышении тропонина приходит, условно, в пятницу вечером, ждать до понедельника, когда это увидит лечащий врач, невозможно. Поэтому наша система направляет предупреждение сразу нескольким ответственным сотрудникам, в том числе дежурным врачам, чтобы ускорить принятие решений», — отметил Иван Марков, руководитель проекта, ассистент кафедры госпитальной хирургии №2 Сеченовского Университета.

Разработчики учитывают высокую нагрузку медицинского персонала и проблему «усталости от уведомлений». Поэтому алгоритм не ограничивается сигналом «красного флага»: он анализирует историю болезни, динамику показателей, сопутствующую патологию и уже назначенное лечение, формируя короткое клиническое обоснование, почему ситуация критична именно сейчас. Даже при улучшении состояния пациента система продолжает отслеживать ключевые показатели и в течение заданного периода напоминает врачу о необходимости повторной оценки.

«Алгоритм приоритизации критических лабораторных значений — это инструмент повышения безопасности оказания медицинской помощи, снижения риска послеоперационных осложнений и оптимизации подготовки к хирургическим вмешательствам. Он не заменяет врача, а помогает ему, позволяя быстрее ориентироваться в динамике состояния пациента», — сказал Евгений Тарабрин, директор Клиники госпитальной хирургии №2 Сеченовского Университета.