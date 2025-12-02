«Группа Лента» тестирует искусственный интеллект в удаленной приемке овощей и фруктов

«Группа Лента» тестирует машинное зрение в комбинации с нейросетями и гиперспектральные камеры. Решения позволяют ускорить приемку овощей и фруктов, а также дистанционно определять их свежесть. Об этом CNews сообщили представители «Группы Лента».

В 2021 г. «Группа Лента» внедрила проект удаленной приемки овощей и фруктов в распределительных центрах: помещения оборудовали специальными столами, дополнительным освещением и камерами высокого разрешения. Компания создала дистанционные центры принятия решений, в штат которых вошли агрономы и товароведы-эксперты. Они принимают товар, используя гарнитуры, большие мониторы и джойстики для управления видеокамерами. В месяц каждый работник отслеживает качество более шести тонн фруктов и овощей, поступающих в распределительный центр.

Чтобы ускорить удаленную приемку, «Группа Лента» начала тестировать технологии машинного зрения, совмещенного с нейросетями. Одно из решений позволяет достичь более 90% совпадения оценок системы с мнением инспекторов мониторингового центра. Это снижает нагрузку на сотрудников и позволяет многократно увеличить объем контролируемой продукции. Компания планирует масштабировать решение в середине 2026 г.

Также Центр инноваций «Группы Лента» изучает возможности гиперспектральных камер, которые распознают степень зрелости фруктов. Они фиксируют спектр отраженного света для каждого пикселя, что позволяет анализировать параметры кожуры и прилегающих тканей: пигменты, воду, липиды, белок и другие химические и физические характеристики поверхности. На основе комбинации индексов формируется спектральный профиль плода, который затем сравнивается с фактической органолептической оценкой. Так устанавливается связь между спектральным отпечатком и реальным внутренним состоянием плода. Настройка гиперспектральной камеры требуется для каждого вида и сорта. Сейчас решение тестируют для определения качества цитрусовых.

Кроме того, компания тестирует видеоналитику на производственных участках. Она позволяет в реальном времени выявлять инциденты и контролировать соблюдение гигиенических требований на площадках поставщиков.

Директор по качеству «Группы Лента» Юлия Батенина: «Одна из целей работы по повышению качества – максимальная автоматизация и внедрение искусственного интеллекта. Это в том числе, мониторинг температуры всей цепочки поставок, анализ жалоб покупателей и технологических процессов. Благодаря тестированию и внедрению этих решений мы сможем повысить качество продукции и операционную эффективность».